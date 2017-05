Patricio Núñez es el nuevo titular del IPS

Desde el pasado 1 de febrero la oficina local del Instituto de Previsión Social (IPS) tiene nuevo titular: se trata del abogado trenquelauquense Patricio Núñez quien hasta el año pasado desempeñaba su profesión en su estudio de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con La Opinión el flamante funcionario habló sobre los lineamientos de trabajo para su gestión al frente del organismo y destacó el trabajo realizado por el personal y el anterior titular de la oficina local, Diego Fernández.

n Capacitación

En este marco Núñez habló sobre su incorporación como funcionario al organismo provincial y señaló que “asumí el 1 de febrero, previo a una capacitación en la ciudad de La Plata que se llevó a cabo durante los meses de diciembre y enero y a partir de febrero ya nos hicimos cargo de la oficina”.

Por otra parte Núñez informó que previo a su asunción en el organismo contaba con distintos conocimientos vinculados al trabajo del IPS en parte por su condición de abogado. Al respecto indicó que “soy abogado, ya conocía los temas del IPS por mi profesión. Tenía mi estudio en Capital Federal y había hecho algunos trabajos vinculados a jubilaciones en ANSES e IPS así que conocía un poco del tema pero con las capacitaciones me fui interiorizando aún más sobre el trabajo”.

N Trabajo

El flamante funcionario también habló de los lineamientos de trabajo para su gestión al frente de la oficina local y remarcó que “la verdad es que actualmente está funcionando bien. Me encontré con una oficina ordenada, y la verdad es que los chicos vienen haciendo un trabajo muy bueno así que los lineamientos son los mismos”.

E indicó que “se seguirá trabajando para mejorar la atención y que la gente se sienta respaldada en sus consultas y asesoramientos”.

Y agregó que “queremos invitar a los vecinos a que se acerquen sin ningún tipo de miedo que acá se les van a evacuar todas las dudas. Por eso la idea es seguir manteniendo una línea de trabajo serio y responsable como se viene haciendo”.

n Consultas

En cuanto a las consultas más frecuentes que se reciben en la oficina, Núñez indicó que “hay muchas consultas por el tema de ganancias por la reforma que hubo hace unos meses y después más que nada hay consultas por salarios ya que se acerca el inicio del ciclo lectivo”.

Además agregó que “se está trabajando normalmente recibiendo ya jubilaciones que en estos pocos días que estuve son los temas que más se repiten”.

n Expectativas

En cuanto a las expectativas con respecto su gestión al frente del organismo el funcionario indico que “queremos trabajar con responsabilidad y seriedad y que haya una nueva imagen de la oficina. Tratar de acelerar los trámites que si bien no dependen de Trenque Lauquen para que la gente se sienta que la oficina pueda resolver los temas desde acá adentro. Esos son un poco los objetivos de la gestión”.

En cuanto a los nuevos compañeros de trabajo Núñez sostuvo que “el personal sigue siendo el mismo y me sume yo. Y ahora estoy aprendiendo de los chicos y tratando de aportar nuevas ideas para mejorar todo lo bueno que ya se ha hecho en cuanto a gestión y tiempos”.

n Funciones

Con respecto a las funciones propias del nuevo cargo el abogado explicó que “básicamente es la de ser el nexo con La Plata y tratar de achicar los tiempos y tratar de solucionar los conflictos que se le pueden llegar a presentar a la gente”.

Sobre el trabajo realizado por el anterior titular de la oficina, Diego Fernández, el profesional destacó que “él trabaja a la par mío. Hace casi 10 años que está acá y sabe mucho. Yo me apoyo mucho en él y en el resto de los chicos y cualquier duda o consulta sobre todo en el manejo de la oficina se los consulto a ellos”.

Por último indicó como fue su designación para el puesto y señaló que “yo soy oriundo de la ciudad y ya tenía la idea de volverme así que cuando me ofrecieron el cargo no lo dudé, realicé la capacitación y aquí estamos”.