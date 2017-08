PASO 2017: hoy se distribuirán las urnas

En la Cuarta Sección electoral de la Provincia, en la que se encuentra Trenque Lauquen, unos 513.178 votantes entrarán en el cuarto oscuro para elegir 7 senadores provinciales.

A nivel distrital hay 38.203 vecinos que están empadronados para votar el domingo, como siempre de 8 a 18. Desde ayer a las 8 y hasta tres horas después del cierre de la votación rige en todo el país la veda electoral, por lo que está prohibida cualquier tipo de propaganda política y actividad de campaña. El Código Electoral Nacional prevé además la prohibición de todo tipo de espectáculo masivo cultural, social o deportivo, durante el domingo lo mismo que la venta de bebidas alcohólicas desde la cero hora del día de la elección hasta que se cumplan tres horas de finalizados los comicios.

n Registro Civil

Como ocurre en cada elección, la oficina local del Registro Civil, que funciona en el Centro Cívico, permanecerá abierta el domingo de 8 a 18 solamente para la entrega de documentos o para tomar alguna denuncia de extravío, según informó ayer su titular Javier Carro.

Al respecto Carro comentó que “no son muchos los documentos que tenemos para entregar, son los que volvieron al Registro Civil porque no encontraron a nadie en el domicilio cuando los distribuyó el Correo”.

n Comisaría

Aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación deben presentarse con el DNI en la Comisaría donde se les extenderá una certificación escrita. También recibirán un certificado aquellas personas que por cuestiones de salud no pueden acercarse a los lugares de votación.

En estos casos, algún familiar puede concurrir a la Comisaría con el certificado del profesional para que el médico de policía extienda la certificación correspondiente que después podrá presentar ante la Junta Electoral.

En cuanto a la actividad policial para el domingo se recargará a todo el personal con lo cual se va a duplicar la cantidad de efectivos para estas PASO, según confirmó el subcomisario Marco Arregui.

Al respecto informó que “habrá dos policías por escuela apoyando al personal militar que es el responsable de custodiar las urnas, los efectivos policiales estarán en la parte externa de los establecimientos educativos”, al tiempo que confirmó que “también se va a reforzar el patrullaje por la ciudad para evitar incidentes”.

“Incluso habrá más personal administrativo en la Guardia de la Comisaría –agregó- porque generalmente aumenta considerablemente la cantidad de gente que se acerca a hacer algún trámite vinculado a los comicios y puede ingresar alguna denuncia por algún hecho delictivo”.

Las urnas están desde ayer en custodia en la oficina local del Correo y está previsto que hoy se realice la distribución de las mismas entre las diferentes escuelas donde funcionarán las mesas de votación. La distribución de las urnas viene acompañada con sus correspondientes actas, telegramas y boletas de precandidatos.

Ayer estaba previsto que llegaran los efectivos del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 con asiento en Pigüé, a quienes les toca esta zona por jurisdicción y que estarán a cargo de la custodia de las urnas.

Según se supo ayer, ya hay varias personas que habían sido convocadas para formar parte de una mesa de votación que se han excusado ante el Correo.

Finalmente cabe mencionar que habrá una mesa en la Unidad Penal 20 para que puedan emitir su voto los internos que están procesados pero que no todavía no tienen condena firme.