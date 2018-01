Paro bancario sin recarga en los cajeros automáticos

La Asociación Bancaria (AB) decidió impulsar un paro de 48 horas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) para este jueves y viernes a partir de la medianoche; otro de dos días para el 8 y 9 de la próxima semana y el quite de colaboración permanente hasta obtener una respuesta por parte del Gobierno provincial.

Así lo confirmó ayer Gabriel Carrizo, del gremio La Bancaria, quien aclaró que “las huelgas se realizarán sin concurrencia a los lugares de trabajo y que al haber quite de colaboración no va a haber recarga de cajeros automáticos”.

Desde las Comisiones Gremiales Internas del Bapro, se informó que “habiéndose agotado todos los plazos previstos del funcionamiento de la infructuosa ‘mesa de diálogo’ propuesta por el Gobierno de la provincia y cumplida holgadamente la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación, durante la semana pasada se acordó entre las Comisiones Gremiales del Banco y el sindicato la continuidad del plan de lucha, discutiéndose en plenarios de delegados y asambleas la modalidad de las medidas de fuerza a adoptar”.

n Lucha

“Estamos peleando por la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, la ley que modifica el régimen jubilatorio para los empleados del Bapro fue promulgada pero aún no ha sido reglamentada, así que estamos esperando que nos convoquen para sentarnos a hablar las tres partes: el sindicato, directivos del Banco y el ministro de Trabajo de la provincia para buscar algo consensuado”, dijo Carrizo.

Asimismo aclaró que “aportamos durante 35 años y cuando nos jubilamos seguimos aportando porque es una caja autónoma y solidaria, así que no es cierto que somos jubilados de privilegio, a la Caja hay que sanearla pero no de esta manera, apelamos al diálogo para poder encontrar una solución”.

A través de un comunicado difundido por la Bancaria, el gremio señala: “La paciencia tiene un límite y se agotó. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por la Gobernadora María Eugenia Vidal junto a los legisladores del oficialismo y un puñado de legisladores de la oposición que fueron funcionales a ella y a su proyecto político, arremetieron y cercenaron derechos de los trabajadores, jubilados y pensionados del Banco Provincia. Han manifestado erróneamente o de mala fe que los trabajadores del Provincia tienen un régimen de privilegio y esto no es así. Simulan desconocer que dicho régimen tiene características especiales, no de privilegio. Se sostiene no sólo con aportes de la empresa, sino también con un aporte mayor a cualquier régimen previsional por parte de los trabajadores activos como el de los propios jubilados, quienes siguen aportando luego de serlo, también con aportes extraordinarios de los trabajadores cada vez que hay un acuerdo salarial, un ascenso o cuando ingresan a la entidad y aportan su primer sueldo completo”.

Además en el informe del gremio se plantean distintos argumentos sobre los que se asientan las medidas de fuerza que tendrán una amplia repercusión en los próximos días.