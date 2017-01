Ayer por la mañana se realizó una manifestación frente a Tribunales que tuvo el fin de reclamar celeridad en la causa por abuso a una niña que tuvo lugar en la localidad de Beruti en el mes de noviembre de 2014.

De esta movilización participaron familiares de la víctima, allegados, vecinos en general e integrantes del grupo Ni Una Menos de Trenque Lauquen, que se sumaron a este reclamo. Varios de ellos portaron pancartas con leyendas con un mismo pedido. En ellas pudo leerse: “Todos/as somos la niña de Beruti”, “Exigimos fecha de juicio urgente”, “Tres años sin justicia ¿A qué te podés acostumbrar?” y “Basta de abusar de nuestros niños”, entre otras.

Belén Ferreyra, madre de la menor, explicó a este medio el motivo de la movilización. “Estamos reclamando por una nueva fecha de juicio, la fecha se había otorgado para el 27 de octubre del año pasado pero por el fallecimiento de un pariente del juez se suspendió ese mismo día y por eso lo que reclamamos es que se nos dé una nueva fecha. Hace más de tres años que estamos esperando para que se juzgue a este señor. Hoy él está en Beruti, vive a la vuelta de mi casa, los patios están pegados y luego tengo que verlo casi todos los días, en el almacén y en distintos lados porque él se maneja con mucha impunidad por el pueblo, así que lo vemos todos los días. Para mi familia esto es muy indignante”, dijo, antes de recordar que “el hecho ocurrió en noviembre de 2014”, y que “en su momento se hizo la denuncia y se hicieron todas las pericias que corresponden”, remarcando que “tres años de espera es demasiado”.

n Con la jueza

Luego de estar unos minutos en la puerta de Tribunales, familiares de la víctima fueron convocados por la jueza de turno, María Alejandra Lopardo Grana, quien les informó diversos detalles de la causa. Ellos ingresaron acompañados por representantes de organismos de Derechos Humanos como los vecinos Pablo Carabelli y Lidia Frank. “La jueza nos dijo que hasta el 1º de febrero Tribunales está en feria y que esta causa está como prioridad, eso quiere decir que el primer juicio que se suspenda inmediatamente comenzará la audiencia de debate de esta causa de abuso. Estuvimos un buen rato, nos explicó varias cosas, el por qué de la carátula y demás. Y también nos dijo que en la primera fecha que haya, nos avisan y comenzaría la audiencia de debate”, contó la vecina.

Y consultada sobre si este encuentro con la jueza le ha proporcionado tranquilidad, Ferreyra expresó categóricamente: “No estoy más tranquila y no lo voy a estar hasta que no se nos dé una fecha de juicio”.

n Nueva marcha

Por su parte, Carla Ferreyra, hermana de Belén y quien también participó de la reunión, contó que en primer lugar la jueza aclaró que no fue porque estaban afuera manifestándose que decidió atenderlos, pero ellos creen “todo lo contrario”. “En la reunión tuvimos acceso al expediente, pudimos mirar todo, las pruebas, los testigos. Ella nos informó que hasta el año 2018 la agenda está cubierta y que la prioridad para esta causa consta a que se suspenda una audiencia debate en algún momento y recién ahí abordar este caso. En realidad no es algo que nos satisface para nada y por eso el 1º de febrero vamos a movilizarnos en la puerta de Tribunales y vamos a esperar hasta que nos den una fecha. Creemos que la fuerza de la movilización es importante. Aún no nos han dado respuesta y vamos a seguir expresando nuestro repudio”, cerró.