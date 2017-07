Para Marchabalo el reclamo “tiene un claro tinte político”

Entre éstas, el testimonio destacaba que las cuotas aumentan considerablemente cada seis meses, no están garantizados todos los servicios y que los planos y los materiales habían sido cambiados sin que los futuros habitantes reciban una certera notificación al respecto.

En este marco y durante la jornada de ayer, este medio realizó la consulta respectiva sobre este tema al secretario de gobierno de la Municipalidad de Trenque Lauquen, el Dr. Gustavo Marchabalo, quien no dudó en señalar que “de la manera en que está presentado el reclamo no tengo dudas de que tiene un claro tinte político. De todas maneras, lo que hay que informar es que el aumento de la cuota al que se refiere la vecina es el mismo aumento que tienen el ciento por ciento de los adjudicatarios de los Círculos Cerrados de Trenque Lauquen gracias a los cuales se sigue alimentando el Fondo de Vivienda para construir nuevas casas. Es un sistema solidario y, si no se actualiza, no funciona”, indicó.

Respecto de los planos y los materiales que habrían sido modificados, el funcionario explicó que “es cierto, se realizó una pequeña modificación con el fin del lograr una mejor adaptación para un mejor aprovechamiento del espacio, no fue un cambio estructural”.

Por último y respecto a los dichos de la vecina quien comentó que había presentado esta inquietud a dirigentes políticos del Frente Renovador y del Frente para la Victoria para que llevaran el reclamo al HCD, Marchabalo culminó señalando que “la vecina dice que se ha juntado con otros espacios políticos y acá no vino nunca a presentar estas inquietudes, claramente tiene otras intenciones”.