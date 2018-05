Para Fernández, “el riesgo del gradualismo es éste”

En el marco del acuerdo que está intentando cerrar el gobierno nacional con el FMI en torno a un nuevo préstamo del organismo internacional y ante las posibilidades de que haya dinero que se baje desde Nación a las provincias, y de allí a los municipios, el intendente Miguel Fernández, si bien señaló no ser economista, destacó interpretar que “no habrá plata que se va a mandar para que simplemente se gaste”.

Según Fernández, “en definitiva la idea es consolidar reservas y a una tasa de adquisición de deuda mucho más económica”. “Por lo que leí, veo que este año la Argentina tiene que refinanciar y la tasa de refinanciamiento iba a estar a alrededor del 13 por ciento. Si consiguieran financiamiento del Fondo Monetario, adquirirían ese endeudamiento al 4 o 5 por ciento. Esto es un tema financiero. Vos me preguntás a mí en la memoria colectiva del país qué recuerdos nos trae el Fondo Monetario: no es bueno. Cualquiera de nosotros tiene en el inconsciente colectivo el Fondo Monetario y es una palabra… Ahora, también leí, tratando de entender, que el riesgo del gradualismo es éste, porque vos seguís teniendo déficit, o sea, si vos no querés pegar un sogazo de un día para el otro, que fue lo que eligió el gobierno nacional, ir gradualmente ajustando tasas, haciéndolo un poco más liviano para la gente, porque no lo iban a poder pagar si se ajustaba de un día para el otro, necesitás un financiamiento para seguir subsidiando el déficit hasta que lo puedas equilibrar”, marcó.

“Proceso gradual”

Con esto, Fernández habló de que se está concretando “un proceso gradual”. “Evidentemente tenemos un frente externo débil, hubo migración de capitales que, obviamente, eran de origen financiero, y esto en un país que todavía no está del todo equilibrado, que está tratando de resolver sus viejas deudas, sus viejos problemas, que parecería que empezaron en el 2015 y yo digo que esto es una consecuencia de muchos años, incluso hasta diría que no se si se terminó de resolver la crisis del 2001. Una cosa es que parezca resuelta, y otra es que realmente el fondo de la cuestión haya quedado resuelto”, dijo.

Además, sostuvo que es un tema que lo excede, y que “como un humilde intendente” trata de equilibrar las cuentas para darle servicios a sus vecinos, “que son los que en el día a día están preocupados por si pueden pagar, si pueden ir a comprar al supermercado, ponerle nafta al auto o disfrutar más de las cosas de la vida”.

Preocupados

Por otro lado Fernández señaló que hoy no conoce un solo intendente “que esté alegre o mirando a ver cómo va a impactar esto en la economía municipal”. “Todos estamos preocupados. Pero una cosa es estar preocupado tratando de que cada uno haga los deberes que le corresponden y otra es estar preocupado a ver a quién le echamos la culpa. ¿Por qué no nos preocupamos por estar todos juntos arriba de este barco? Porque acá no se salva uno: o nos salvamos todos o no se salva nadie. ¿Vos te pensás que si la crisis es grave se va a salvar alguno? Los que más la van a sufrir son los pobres. Los ricos siempre tienen alguna alternativa. Siempre hay algún mecanismo. O la tienen afuera, o se la llevan. Pero los pobres, los que menos tienen, la clase media, los de menores ingresos, la van a pasar muy mal. Entonces, claro que todos los intendentes estamos preocupados y tratando de ver qué podemos hacer para la Provincia y el País”, afirmó.