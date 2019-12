Para CAME, las ventas cayeron en Navidad

Las ventas por Navidad cayeron este año un 3 por ciento, informa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La gran mayoría de los comerciantes ofrecieron cuotas sin interés para fomentar el consumo y más de la mitad salió a buscar clientes con agresivos descuentos.

El informe de la CAME, difundido este 25 de diciembre, indica que las ventas minoristas cayeron 3 por ciento en la Navidad 2019 frente a la misma fecha del año pasado. “En los locales físicos, bajaron 3,5%, mientras que en la modalidad online subieron 1,3%”, detalla el texto.

“Fue una Navidad atípica en materia comercial, porque las ventas comenzaron demoradas y se estiraron más de lo habitual, hasta la tarde del martes, cuando los negocios cerraron. Aun así, el 53,2% de los comercios relevados hicieron ofertas y descuentos para atraer público y para competir con las grandes cadenas, con los hipermercados y con los comercios de shoppings”, indica el informe.

Por rubros, la mejor performance la tuvieron “Videojuegos y productos de computación”, donde las ventas se mantuvieron sin cambios frente a la Navidad 2018. Mientras que en el rubro “Juguetes y rodados”, que explica el 15% de la venta de la fecha, cayeron 1% (siempre comparadas en unidades vendidas con igual fecha del año pasado).

Desde la CAME resaltaron que “este año, el 72,2% de los comercios ofrecieron cuotas sin interés, en la mayoría de los casos absorbiendo el comercio el costo del financiamiento”. Puntualmente, el 25,4% ofreció hasta tres cuotas sin interés, mientras que el 26,2% hasta 6 cuotas.