Para Adriana Iglesias, en el caso “no se hizo todo bien de entrada”

“Seguimos esperando. Según dicen siempre en Fiscalía no tienen nada, pero algo hay, algunas pruebas tienen. No se olviden que encontraron en Buenos Aires un teléfono celular (que era de Adrián) que tiene una huella digital. Seguimos esperando, porque según ellos no tienen nada. Ahora salió lo de la recompensa, a ver si por el hecho de la recompensa alguien que no se anima a hablar lo hace”, señaló la vecina.

Respecto de la posibilidad de que haya quienes puedan aportar datos, Iglesias apuntó: “Por lo que dicen los vecinos no escucharon nada, cosa que yo no creo, porque fue semejante pelea, no fue algo así nomás. Hubo dos o tres personas seguro”.

Además la madre de Maya asegura que a su hijo “fueron a atacarlo, y fueron conocidos seguro porque él abrió la puerta”.

En tanto, la mujer también destacó que la víctima presentó heridas propias de un ataque “brutal” y “ensañado”. “No fue una persona sola (la que atacó) porque (Adrián) tiene heridas de frente, en los brazos, en las manos y en la espalda, algo que una persona sola no puede hacer”, indicó.

n Fallas

Respecto del accionar de la Justicia, la vecina remarcó que “no se hizo todo bien de entrada”. “Muy rápido hicieron desalojar la casa, a los dos días, limpiar todo, la prueba del celular, esa que dice que hay una huella nunca se encontró, mandan todo a la Policía Científica de Junín pero dicen que no tienen para cotejar las huellas. Ahora se está esperando que un juez firme la orden para sacarle sangre a sospechosos que hay. Pero precisan la orden de un juez ¿Y una orden de un juez puede tardar nueve meses?”, se preguntó, sosteniendo que hay “cinco o seis sospechosos”.

De esta forma, Adriana destaca a los mencionados estudios de sangre como un paso muy importante a dar “porque con eso se podría comprobar de quién es la sangre encontrada fuera de la casa de Adrián Maya, en el barrio Indio Trompa, habiéndose determinado que la misma no es de la víctima.

n “Muy confiado”

En cuanto al por qué del homicidio, la entrevistada destacó que su hijo “era un chico muy confiado, muy bueno, que creía que todo el mundo era buena persona”, y “había alguien que sabía que él tenía dinero guardado”. “Él me dijo que estaba ahorrando para comprarse un auto, y como me lo dijo a mí se lo puede haber dicho a cualquier otra persona inocentemente”, comentó, agregando que no sabe cuánto dinero le pudieron haber sustraído a Maya, aunque probablemente haya sido mucho.

Con esto, Iglesias indicó que en el ámbito familiar hay sospechas sobre más de dos personas que podrían haber sido las responsables del asesinato. Y también contó que algunos de los para ella sospechosos eran del ámbito frecuente de Adrián, mientras que otros no. “La Policía tiene las mismas sospechas, pero están con las manos atadas”, agregó, volviendo a hacer referencia a la espera de una orden de un juez para los estudios de sangre, y comentando que la aparición de un cuchillo que supuestamente era de Maya en una vivienda allanada también despierta sospechas pero no ha podido utilizarse como prueba.

n Confianza

Con todo esto, la vecina se muestra optimista. “Siempre dicen que no hay crimen perfecto, en este caso pareciera que sí, pero yo confío en Dios sobre todo, en la justicia de Dios, y que de alguna manera, más que nada ahora con esto de la recompensa alguien va a hablar. Confío en que Dios le toque el corazón a quien sepa o haya visto algo, que se ponga en el lugar de una como madre, de la familia, porque no sólo le destruyeron la vida a él, me destruyeron a mí y a mi familia. Yo sé que a él no lo voy a recuperar, pero por lo menos quiero que se haga justicia”, resaltó.

También la entrevistada lamentó que haya que recurrir a las marchas y a los medios de comunicación “porque lamentablemente no hay respuestas claras”. “Yo voy prácticamente una vez por mes o a veces más (a Fiscalía) y siempre me dicen lo mismo. Siempre me atiende el secretario del fiscal, pero el fiscal Iglesias no me atendió nunca. Siempre me atiende muy amablemente el secretario Esteban Ochoa, pero siempre con lo mismo, con que no hay nada, con que no se puede culpar a este o al otro porque hay que tener pruebas firmes, y estamos siempre ahí”, dijo, y volvió a mostrar esperanzas a partir del ofrecimiento de recompensa a quien aporte datos útiles.