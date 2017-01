Para acercarse a la escritura creativa

Los sábado 11 y 18 de febrero se llevará a cabo en Trenque Lauquen un taller intensivo de escritura creativa a cargo de la ternquelauquense Adriana Márquez quien es Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires.

“Si escribís y querés revisar tus textos, sin no escribís pero querés probar, si disfrutar leer literatura, acercate al taller” es la convocatoria realizada por esta profesional quien se desempeña como docentes en diferentes ámbitos educativos.

La inscripción vence el próximo 30 de enero. Los interesados deberán realizar su consulta saber que consultas al 011-1558965950.

n Trayectoria

Adriana Márquez nació en Trenque Lauquen en 1972. Es Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y trabaja como docente en talleres de lectoescritura académica en universidades nacionales. También coordina talleres literarios grupales e individuales.

Participó en la selección de textos literarios, redacción de actividades y de fichas de normativa para la Editorial SM. En el Programa “Bibliotecas para armar” (Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) dictó talleres literarios para niños y adultos en comedores, clubes, salones comunitarios, etc. Escribe reseñas para el blog “Libro de arena”, perteneciente al citado programa.

Concurrió a los talleres literarios de los escritores Hebe Uhart y Hugo Correa Luna. Publicó el libro de relatos De paso (Editorial Simurg, 2013) y participó en las antologías “Buenos Aires no duerme” (Cultura, Gobierno de la Ciudad de Bs. As.) y “8cho y och8”.