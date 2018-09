Paola Griffa lo hizo de nuevo

Trenque Lauquen vuelve a estar en lo más alto del atletismo internacional gracias a la presencia de Paola Griffa en el Maratón de Punta del Este, los siempre difíciles y extenuantes 42 kilómetros corridos ayer por la mañana. Para Griffa esta es su segunda victoria en la distancia madre del atletismo, ya que en abril de 2015 se había impuesto en el Maratón Internacional A Pampa Traviesa, disputada en Santa Rosa, logrando así un hecho histórico para el atletismo trenquelauquense. Ese día La Opinión tituló “Nacida para correr” y ahora Griffa lo hizo de nuevo. No cabe dudas de que las hermanas Griffa han nacido para el deporte. Ambas, Laura, boxeadora profesional, campeona argentina, y Paola, quien también tuvo su paso por el kickboxing, y en sus adolescencia se destacaron en el fútbol, están tocadas con la varita mágica del deporte. Pero no es solo una cuestión de fortuna o de genética, Griffa ha logrado este triunfo tras una dura preparación y extenuante entrenamiento. No fue un año fácil para Paola ya que en abril no pudo competir en los 42k de A Pampa Traviesa, por un problema de salud que la aquejó a inicios de enero y le privó de entrenar por unas semanas. Pero buscó revancha rápidamente y planteó el objetivo de Punta del Este. Además cambió de entrenador, de “Los Coroneles” pasó al grupo “Esperanza” del pampeano Gustavo Alzugaray y allí volvió la dupla exitosa. Recordemos que en el 2015 Griffa ganó en Santa Rosa bajo la tutela de Alzugaray.

Cosa seria lo de esta joven atleta trenquelauquense quien así sigue escribiendo de la mejor manera su historia en el mudo del Maratón. En el 2015 se metió en la historia como la primera atleta local en ganar un Maratón y ahora redobló la apuesta, ganando por segunda vez un 42 kilómetros, en suelo uruguayo. Además recordemos que en el 2015, gracias a esa memorable actuación, le valió el premio a Mejor Deportista del Año entregado por este diario en la Fiesta del Deporte.

n Los números

Paola Griffa ganó y lo hizo corriendo en un gran nivel. En Punta del este, con un circuito con varios desniveles, la trenquelauquense logró su segunda mejor marca personal en los 42 kilómetros. Se adueñó del título con un tiempo oficial de 3h08’19’’, siendo segunda Roberta Nozari, con 3h17’12’’ y tercera Luciana Eltz Soares, con 3h18’24’’. A ellas le siguieron: 4ª Adriane Cristina De Carvalho (3h23’13’’);5ª Renata Karolina Aparecida Sales (3h28’04’’); 6ª Caroline Schenkel (3h31’01’’); 7ª Natalia Techera Olivera (3h30’53’’); 8ª Ana Thereza Brasil De Matos Machado (3h34’36’’); 9ª María Agustina Calderon Diz (3h36’58’’) y 10ª Ana Claudia Wegner (3h37’29’’).

Mientras que en caballeros, la victoria quedó para el mejor de la general, Alisson Rocha Peres, tras un tiempo oficial de 2h30’50’’, escoltado por Roberto Umpierrez, con 2h35’34’’ y Gabriel Picarelli, con 2h38’35’’. Luego arribaron 4º Germán Airaldo Keller (2h41’51’’); 5º Pablo Oliveira (2h44’47

‘’); 6º Matías González (2h45’31’’); 7º Aristides Freitas Schaurich (2h48’31’’); 8º Dirnei Zolim Da Rocha (2h49’04’’); 9º Erico Lopes Anca (2h51’10’’) y 10º Marcelo Hernán Vergara León (2h51’17’’).