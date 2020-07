Paola Griffa, entre sus triunfos, los maratones y ser madre

En el 2015, un 12 de abril, cuando Trenque Lauquen celebraba un nuevo Aniversario de la ciudad, una joven atleta hacía historia corriendo por las calles de Santa Rosa, La Pampa. Se trataba de Paola Griffa. En aquel domingo “La Bella”, como así se la denominó en su etapa por el kickboxing, lograba un hecho histórico para Trenque Lauquen. Ser la primera atleta en ganar un Maratón Internacional en la distancia madre del atletismo, los míticos 42,195 kilómetros. Esa mañana gris, húmeda y fría en Santa Rosa la vio corriendo de menos a más, transitando esas dos exigentes vueltas de 21 kilómetros, bajo la mirada de su, por entonces entrenador, Gustavo Alzugaray. Ese día corrió un total de 3h15’ para quedarse con el triunfo. No fue ni su mejor marca, ni había sido su primer 42k. Pero fue el año en que se metió en la historia grande de nuestro deporte. Fue la que abrió la puerta y dio a entender al resto que no es imposible. Con esfuerzo, dedicación y compromiso la gloria es alcanzable. Abrió la puerta para sus “rivales” de la ciudad. Pamela Araneo tomó el mando unos años después y subió al podio, Andrea Changazzo en el 2019 se lo propuso y también ganó el Maratón Internacional A Pampa Traviesa. Trenque Lauquen tiene en las damas un grupo fuerte en larga distancia, y otras que desde atrás vienen pidiendo pista. Como dato particular, en el 2018 Griffa viajó a Uruguay, a correr otro 42k y allí volvió a ganar, esta vez con 3h08’. En este 2020 Paola Griffa transita un año de transición ya que está en la dulce espera de ser madre. Una transición soñada, que se sumó al descanso obligado de la cuarentena, pero que tiene en su mente un claro objetivo de seguir disfrutando de las carreras en 2021. “Ya le dije a mi entrenador (Marcos Gómez Kistner) que en mayo del año que viene quiero estar corriendo los 42k de Mendoza”.

Hoy repasamos la historia de vida de una atleta “Nacida para Correr”, como tituló este medio en el 2015.

Un triunfo inolvidable

“Ese día no me lo olvido jamás, fue muy especial”, cuenta Paola Griffa desde su casa sobre ese 12 de abril de 2015 cuando, con la bandera en manos, sonrisa habitual, cruzaba la línea de llegada bajo el aplauso de todos los presentes. Ese día hacía historia. Pero Paola, al igual que su hermana Laura (La Joya) han tenido una vida siempre acompañada por el deporte. Desde pequeñas, “las mellis” hicieron fútbol, jugaron en Buenos Aires, ambas buscaron el ring y cada vez que bucearon en un deporte lo hicieron en gran nivel. “La Joya” está consolidada en el boxeo y “La Bella” en el atletismo. Pero fiel a su estilo, Paola Griffa debutó en un 42k antes de haber corrido un 10k. “Nacida para Correr”, sus primeros pasos fueron corriendo, y no caminando.

“Creo que mi debut en los 42k fue en el 2011, también en Santa Rosa. Me acuerdo que le dije a Gustavo (Alzugaray) que quería correr 42k a pesar de que nunca había hecho una carrera de 5 o de 10k y así lo hice. Fue una linda manera de debutar y lo disfruté mucho” cuenta Griffa.

No es lo que se aconseja, pero Paola está acostumbrada a seguir sus propias reglas.

En el 2015, y ya con un par más de 42k corridos, volvió a transitar las calles de Santa Rosa. En su haber tenía una gran marca de 3h05’ pero ese 12 de abril el ritmo era menor. A pesar de eso Griffa se mantenía en carrera, mirada fija y sin “disfrutar del paisaje”. “Ese día no me lo olvido jamás, me trae muchos recuerdos ya que fue muy especial. Tanto en la preparación de la carrera y en haberla ganado, fue muy hermoso todo. Me acuerdo que fuimos siempre con una chica de Chubut, las dos muy parejas en ritmo, pero a veces ella se me iba un poco, yo la alcanzaba, hasta que en el kilómetro 30 ella se empezó a quedar, la pasé y en los 4 kilómetros finales logré hacer la diferencia”.

Disfrutar de correr

Griffa asiente en que “la marca es secundaria”. Su objetivo, a la hora de correr un 42k, es “largar y llegar, para mí ahora la marca es secundaria. Tengo ya 9 maratones corridos, en muchos lados y son todos distintos, desde haber llegado con 2h29’ a 3h23’ o haber abandonado como lo hice en Mendoza. Ya no me importa el tiempo que haga” dice Griffa pero confirma que a la hora de correr, lo hace de manera competitiva y en el 2021 cree poder correr más rápido.

Con 9 maratones disputados, del 2011 a esta parte, Griffa puede ser considerada una experta de larga distancia, pero ella dice que “sigo aprendiendo, todos son distintos”. “En Mendoza terminé abandonando en los 30 kilómetros. Esa es una carrera que uno debe ir unas dos semanas antes para aclimatarse, hay mucha altura y desnivel. Además, yo ese año no estaba bien anímicamente y no se puede correr un 42k si no estás bien de la cabeza. Estaba muy bien entrenada, pero mentalmente no. En la largada ya estaba con frio, y luego de los 21 kilómetros empecé a sentiré muy mal hasta que en el 30k decidí abandonar. Una tiene que dejar pasar esas carreras, falta mucha distancia, y hay otras por correr”.

En cuanto a variedad de circuitos dice sentirse más cómoda corriendo en Buenos Aires. Es ahí donde tiene su mejor registro, las 2h59’. “No sólo porque haya hecho mi mejor marca el año pasado, sino porque hay más movimiento, más gente mirando y mucha más gente corriendo. En Santa Rosa he corrido mucho, ahí gané, pero es un circuito difícil, de dos vueltas y somos menos los que corremos los 42k. En la segunda vuelta una siempre se queda sola y se hace más difícil. En Buenos Aires es un solo recorrido, una sola vuelta, es mejor”, afirma.

Aunque reconoce que sus objetivos no son las marcas, sino “largar y llegar” también se reconoce una persona muy competitiva que la lleva a no “disfrutar del paisaje”. “No soy de disfrutar del paisaje, me mentalizo en la carrera y corro. Me ha pasado en Buenos Aires que me dicen ‘viste el Obelisco’ y yo les digo que no, que no pasamos por ahí, y después me muestran una foto pasando por ese lugar. Todavía no pude llegar a eso, a disfrutar del paisaje en una carrera. Largo ciega y quiero llegar lo más rápido que pueda, mi objetivo es llegar”, sostiene.

Su otro triunfo

En el 2018, Paola Griiffa viajó a Uruguay para competir en otro Maratón Internacional. Esta vez en tierras extranjeras pero con un mismo resultado. También bajo las órdenes de Gustavo Alzugaray se presentó en una línea de largada casi sin “rivales” a la vista. Ese día logró otra gran marca, además del triunfo, de 3h08’. “Fue una muy linda carrera, un circuito exigente y que en este 2020 estaba en mis planes volver. Fue una carrera que ya desde la largada salí primera, no tuve perseguidoras y se hizo más simple. Es raro, ellos tenían registros de corredoras de cerca de las 3 horas, pero ese día no hubo competencia, a pesar de haber chicas de Brasil y otros países. Yo creía estar en unas 3h05’ pero por la exigencia del corrido esas 3h08’ fue una buena marca”. En Mar del Plata, durante el noviembre de 2011, también se subió al podio, pero tras un 42k muy extraño. “Ahí termine haciendo 3h11’ pero fue todo muy raro. En la largada me pisaron y se me salió el chip, en la segunda vuelta me agarró un viento tremendo y se me salió el número, porque seguro lo tenía mal enganchado y al final hubo dudas con la clasificación. Es una carrera muy linda, pero con un circuito muy difícil, es muy duro correr en Mar del Plata”.

Volver en 2021

Paola va a ser mamá y luego volverá al ruedo. El 2021 lo espera con muchas ganas. “Espero tener las ganas, hoy las tengo, por lo que el año que viene quiero ir a Mendoza otra vez y en Buenos Aires, como bajé las 3 horas, puedo largar con el grupo elite de Argentina. Allí si se da creo que se puede correr un poco más rápido”, comenta. Por estos días de cuarentena y “dulce espera” Griffa sigue entrenando “me mantengo haciendo bici fija, salgo a trotar y tres veces a la semana voy a natación, pilas me sobran”.