Panaderos locales acordaron subir a $40 el kilo de pan

El pasado viernes un grupo de panaderos locales se reunió con el objetivo de fijar un precio de referencia para el pan tras los aumentos en las tarifas de luz y gas que impactaron de manera directa en los costos de producción.

Al respecto Javier Novelli, uno de los impulsores del encuentro indicó que en el mismo se acordó un valor de $40 pesos para el kilo de pan y además habló de la preocupante situación por la cual atraviesa el sector donde a la suba de los costos se le sumó la caída en las ventas.

Aumento

Según informó Novelli, “finalmente la semana pasada decidimos aumentar el precio del kilo de pan. Y se acordó un valor de referencia de entre $40 y $45”

En este sentido aseguró que la decisión responde al encarecimiento de todos los costos de producción entre los que se incluyen el de los insumos como harina y manteca. A ello se le suma el “tarifazo” de luz y gas que impactan en el precio final del producto.

Al respecto Novelli sostuvo que “la verdad es que aumentó todo junto y no nos queda otra que trasladar eso al precio de venta”.

Aunque aclaró que “lo que se hizo es trasladar una parte de todos esos aumentos, porque si no tendríamos que vender el pan a $60 y no se puede porque la situación está complicada y las ventas caerían aun más”.

Servicios

Por otra parte Novelli sostuvo que el “tarifazo” en los servicios de luz y gas hacen que la situación del sector panadero sea preocupante. Al respecto ejemplificó: “De electricidad me vinieron $27.000 y de gas la última factura fue de $8.000. Y en Camuzzi me dijeron que la próxima boleta ya viene con el aumento. Estamos preocupados porque se habla de que puede llegar a ser del doble y sinceramente todo se haría mucho mas difícil”.

Asimismo indicó que otro de los productos que experimentaron una fuerte suba es la harina: “Actualmente está a $500 la bolsa y al parecer va a seguir aumentando. Además otro de los problemas que tenemos es que los molinos no están entregando. Y habitualmente cuando esto sucede es porque se espera un nuevo aumento”.