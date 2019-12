“Panaderos al Viento”, un jardín con orientación Waldorf, abrió la inscripción para el 2020

Impulso Waldorf Trenque Lauquen, Asociación Civil, está cada vez más cerca de concretar su sueño: abrir el Jardín “Panaderos al Viento” que funcionará en un edificio ubicado en Hernández 767, donde se están haciendo remodelaciones para cumplimentar con las exigencias del Ministerio de Educación. Será pionero en la región.

Por tal motivo la inscripción está abierta para el ciclo lectivo 2020 hasta que se complete el cupo que es de 17 niños para nivel Inicial, en una sala multiedad de 3, 4 y 5 años que funcionará en el turno mañana. Los interesados en conocer más sobre la pedagogía Waldorf pueden solicitar una entrevista a waldorf.trenquelauquen@gmail.com.

“Las puertas están abiertas tanto del Jardín como de la Asociación Civil y esperamos que las familias interesadas se acerquen a preguntar, porque quizás hay personas que no conocen sobre esta posibilidad y nos gustaría contarles de qué se trata”, comentaron a La Opinión, Elisa Sburlati y María Eva Arribillaga, integrantes de esta Asociación Civil, sin fines de lucro, que impulsa la creación de este jardín que está adscripto a la educación oficial.

n La posibilidad de elegir

“La intención de este grupo es que la sociedad de Trenque Lauquen tenga la posibilidad de elegir y que quien quiera participar de Impulso Waldorf se acerque, las puertas están abiertas, así nos hemos ido sumando muchos de nosotros y después cada uno va buscando el lugar desde el cual colaborar, de hecho hay varios profesionales que han colaborado y están colaborando en el armado y puesta en marcha del proyecto”, comentaron.

Sobre los inicios, las entrevistadas recordaron que “el proyecto como Impulso Waldorf empezó gestarse hace poco más de dos años, con la realización de talleres y la presencia de especialistas en el tema y ya desde aquel momento había una motivación en el grupo para concretar la apertura del Jardín, pero como todo es un proceso de construcción lleva su tiempo aunque ya está teniendo sus frutos”.

Asimismo dijeron que “en mayo de este año nos constituimos como Asociación Civil y ahí arrancamos con todos los trámites en el Ministerio de Educación, a través de Jefatura de Inspección, para la creación del Jardín “Panaderos al Viento” y el 20 de noviembre pasado recibimos la aprobación del proyecto y nos autorizaron a empezar con las inscripciones”.

n Entrevistas

En este momento los integrantes de la agrupación están manteniendo entrevistas con las familias interesadas en esta alternativa pedagógica y están llevando adelante las remodelaciones en el espacio físico donde funcionará el jardín que está ubicado en Hernández 767.

En cuanto a los objetivos de la iniciativa, Elisa comentó que “si cambiamos de conciencia podemos hacer una transformación social en cuanto a la educación de los chicos, en mi caso, me trajo hasta acá un proceso a nivel personal que venía haciendo y se combina porque tiene que ver no solo con mirar al individuo como lo venimos viendo desde la educación tradicional, sino que acá se mira al individuo y se miran los potenciales que hay para resaltar del individuo, acompañándolo en ese proceso en el que se lo deja hacer”.

Asimismo sostuvo que “lo que nosotros fomentamos es un cambio social y la libertad del niño, la pedagogía trabaja con el sentido común, el que nos termina eligiendo es el niño, no son los padres, porque el último en decidir si es el lugar o no es el ser que viene al Jardín, a transitarlo, por eso hablamos del cambio de conciencia, hoy se trata más de ver las necesidades que el niño tiene, desde esta pedagogía al niño se lo acompaña en ese crecimiento, en esa maduración y en esa búsqueda”.

Por su parte Eva comentó que “en realidad como madre elegí esto por una cuestión de pensar qué es lo que quiero para mi hijo” y tras recalcar que todo el proceso “es a pulmón”, dijo que “muchos pueden tener dudas por la continuidad y por eso piensen en ingresar a su hijo a un colegio que tenga los ciclos superiores, pero la realidad es que también pensamos en la continuidad, estamos haciendo esto con mucho esfuerzo, alegría y disfrute y la intención es que se extienda”.

En este marco apuntaron “al cambio de conciencia y a la transformación social, Trenque Lauquen está acostumbrado a elegir entre algunos colegios que tienen una misma pedagogía o un mismo sistema que es el tradicional, ahora la gente de Trenque Lauquen tiene la posibilidad de elegir algo diferente, por eso invitamos a las familias que les interese saber de qué se trata la propuesta a que se acerquen a tener una charla con nosotros”.

n Docentes

Sobre la flamante institución remarcaron que “ya tenemos tres docentes, la docente directora, la docente preceptora y una acompañante en la pedagogía y las clases arrancan el 2 de marzo, como cualquier jardín, de acuerdo a lo que marca el calendario oficial”.

Sobre el lugar donde funcionará el Jardín, las entrevistadas reconocieron que “conseguir el lugar fue mágico, hicimos un taller con Ignacia González Rena, que vino con su marido, un taller de rondas, y ese día no teníamos el espacio, veníamos buscando espacios, habíamos visto un montón de casas pero no se condecía el precio con los gastos, la verdad que las opciones que teníamos no las podíamos encarar, al final del encuentro se cantó una canción hermosa, un momento que realmente fue mágico, salimos de ahí, era un sábado a la tardecita y la llaman a Laura Marchabalo (otra integrante de la asociación) para ofrecerle este espacio que está en pleno procesión de remodelación para cumplimentar con las exigencias del Ministerio de Educación”.

Al respecto admitieron que “esto es a todo pulmón, es diferente a otros colegios de gestión privada donde quizás hubo inversión, nosotros estamos invirtiendo pero de a poco y las familias que se acercan van entendiendo que la educación de sus hijos la construimos entre todos”.

n Pedagogía Waldorf

Sobre las características de la pedagogía, comentaron que “el niño está en el centro, alrededor del niño están los educadores y atrás los padres, por eso el cupo es de 17 niños con tres docentes y el objetivo es acompañar el crecimiento del niño y ese acompañamiento en el Nivel Inicial, es a través de lo lúdico y lo artístico”.

“Se trabaja con elementos naturales –agregaron-, se trabajan los procesos desde el inicio hasta el final, si amasamos el pan, saben que ese pan primero es una semilla, después es el trigo, el trigo se muele, después eso se amasa, el pan se hornea y después se come para que puedan entender los procesos de maduración y que el producto salió de algún lado, lo que la pedagogía fomenta tiene que ver con esto de que cada uno sea creador y no ser consumista porque todos somos seres creadores”.

“Otra de las cosas que tiene la pedagogía que como madre me atrapó muchísimo –señaló Eva- es que si bien el niño es el centro se trabaja más con el adulto, en cuanto a que el adulto es quien está siendo mirado por ese niño, los niños imitan, porque nacemos buscando y en esa búsqueda encontramos las respuestas en nuestro entorno, se trabaja con la formación del entorno y del adulto para que ese niño tenga un adulto digno de imitación”.

En este sentido recalcó que “nosotros hablamos siempre de comunidad y de un entorno para que el niño crezca en libertad, pueda ser autónomo, pueda desarrollarse libremente bajo ciertos valores fundamentales para el desarrollo y crecimiento”.

Finalmente y en cuanto a la posibilidad de acceso a esta educación, Eva comentó que “en los talleres que venimos haciendo siempre decimos que lo económico no sea un impedimento, es un jardín que entra dentro de lo privado y tenemos que pagar alquiler, gas, agua, docentes y eso se paga con dinero pero siempre estamos abiertos a la posibilidad de recibir ideas y propuestas para tratar de fomentar dentro de la institución y para que el jardín pueda funcionar de la manera más autónoma posible y que la gente que esté interesada en venir pueda acceder a esta educación, desde ahí la apertura es total”.