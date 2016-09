Pami: hay cobertura aunque las farmacias están expectantes

Luego de que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires emitiera el pasado martes un comunicado en el que se adelantó que se suspendería la cobertura a los afiliados del Pami si no se regulariza la deuda que la obra social de los jubilados mantiene con el sector, y que ya supera los dos mil millones de pesos, la preocupación llegó a muchos de los afiliados de esta obra social, quienes temieron por un corte en el citado servicio. Pero no fue así. Hoy se está atendiendo normalmente, al menos a nivel local, debido a que Pami presentó un cronograma de pago para saldar una parte de la deuda vencida.

No obstante, se mantiene una tensa expectativa sobre lo que pueda ocurrir en el futuro si lo antes citado no se cumple.

En este marco, Ana Mulán, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen, explicó a La Opinión cómo es hoy la situación en la ciudad. “Estuvo peligrando la atención en un momento porque no se estaba cumpliendo con los plazos de pago que se habían prometido. Ahora sí se pagó algo pero estamos expectantes, nos dieron un cronograma de pago para septiembre para saldar la deuda vencida y entonces se va a esperar para ver si se cumple o no”, comentó.

n Expectativa

Consultada sobre si está prevista alguna reunión de todos los presidentes de los colegios de farmacéuticos de cada distrito con el fin de analizar la situación actual y determinar acciones a seguir, como se había anunciado día atrás, Mulán señaló: “Hoy (por ayer) tuvimos una teleconferencia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, de la cual participamos todos los colegios de los distintos distritos para conocer el estado de situación, pero todavía no nos han convocado a reunión de presidentes. Vamos a ver qué ocurre en septiembre, que es el mes en que se deberá cumplir el cronograma de pago que nos dieron, vamos a ver si hay cumplimiento”.

En tanto, la entrevistada también indicó: “En esta situación, nosotros somos meros expectantes porque no participamos del convenio, en el que sólo participa Pami con la industria farmacéutica”.

Por último, Mulán envió una recomendación a los afiliados a Pami con el fin de evitar que la situación se agrave. “Hoy se atiende normalmente y por eso le pedimos a la población que sea cuidadosa con el tema de Pami, que retire los medicamentos que van a necesitar porque el hilo se corta por lo más fino y somos los farmacéuticos los que estamos financiando el problema. Estamos haciendo un esfuerzo para que el jubilado tenga el medicamento y somos la cara visible, por eso pedimos que la gente consuma lo que realmente se va a necesitar y que no saquen sólo ‘por las dudas’, porque eso agrava la situación”, dijo.