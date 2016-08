PAMI: ¿Cobertura en riesgo?

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires emitió el último martes un duro comunicado en el que se adelantó que se suspenderá la cobertura a los afiliados del PAMI si no se regulariza la deuda que la obra social de los jubilados mantiene con el sector y que ya supera los dos mil millones de pesos.

En ese marco, la pregunta vuelve a surgir: ¿La cobertura de PAMI está nuevamente en riesgo? Por supuesto, y la preocupación entre los jubilados es creciente ya que desde hace bastante tiempo la amenaza sobre la suspensión de este servicio nunca dejó de estar latente.

n En Trenque Lauquen

A nivel local, la situación no es menos crítica que en otros distritos de la provincia, donde el servicio ya fue cortado generando malestar y preocupación debido a que se trata, ni más ni menos, de medicamentos que no pueden faltarle a un jubilado. Y si bien a nivel local no se ha llegado a esa situación, no se descarta que pueda llegar a suceder si esta cuestión no comienza a regularizarse.

En este marco, en los próximos días se realizaría una reunión entre los presidentes de los distintos colegios de farmacéuticos de la provincia para analizar la gravedad de la situación y determinar acciones a seguir.

n Números

Es sabido que, al día de hoy, la deuda es de $1.800 millones de pesos. Se trata de una deuda ya vencida a la cual se suma una nueva deuda que se sigue generando al no abonarse lo estipulado por el convenio en el tiempo correspondiente.

En cuanto a medicamentos, cabe señalar que la mayor parte de lo adeudado corresponde a insulinas (cuyo envase ronda hoy los $700) y a tiras reactivas ($1.000) desde el mes de abril.

El punto que se señala y se critica es que hay un importante desfasaje entre lo que se consume y lo que aporta el PAMI. Así muchos afirman que la solución es realizar un nuevo convenio o anunciarle al jubilado que su cobertura se va a ver reducida.

En tanto, desde la entidad que nuclea a los farmacéuticos de la provincia responsabilizan al PAMI y a la industria farmacéutica por las consecuencias que pueda tener el retraso en los pagos debido a la forma de administrar los fondos del convenio.

Desde el organismo que conduce Carlos Regazzoni habían admitido problemas para cancelar las deudas con el sector farmacéutico, pero presentaron la firma del convenio con los laboratorios como el final del conflicto, sin embargo la situación pone nuevamente a los abuelos al borde de la suspensión de la cobertura, sin que por el momento haya una explicación de parte de las autoridades. Por el momento todo es incertidumbre sobre lo que pueda suceder.