Palabras del “Gordo” para el recuerdo, a seis años de su fallecimiento

Hoy se cumplen seis años del fallecimiento del ex intendente de Trenque Lauquen Jorge Alberto Barracchia, y La Opinión eligió una forma de recordar su figura a través de algunas de sus frases que quedaron en el recuerdo colectivo de su pueblo o en la mente y el corazón de quienes compartieron muchos momentos junto a él.

Un verdadero símbolo de Trenque Lauquen, “el “Gordo”, el único intendente al que intentaron agredir físicamente dos veces; el que se subía a las máquinas a trabajar en cualquier lado y a todo momento; a quien le atacaron la casa con tambores y quien respondió con disparos al aire; el amante de la pesca; el impulsor de la plusvalía; el que soñó la Ampliación Urbana; el que viajaba a hacer gestiones junto a Juan Carlos Font con un disco en la caja de una camioneta y bifes para cocinar en el camino y no gastarle al Municipio; el que podía discutir hasta con un árbitro de hockey defendiendo a un equipo de su ciudad; el que pasó por distintos espacios políticos y siempre fue apoyado por un pueblo que es esencialmente barracchista.

n Obras

Dueño de una iniciativa sin igual, Barracchia dejó cientos de anécdotas y palabras que calaron hondo en muchos, y uno de sus últimos grandes colaboradores, José Carabelli, ex secretario de Obras Públicas, quiso resaltar una frase que marcó recordar mucho por estos días: “Las obras hay que hacerlas, no anunciarlas”. “En ocasión de una reunión donde se habló de hacer un anuncio de obras me dijo eso, y me pareció importante, porque para él no servía anunciar obras por las que después no se sabe qué pasará”, dijo el ex funcionario.

n “Andá a trabajar”

En tanto, la ex titular de la oficina municipal de Asuntos Legales Mónica Estévez recordó entre risas una frase que surgió en una discusión algo extensa que mantuvo con el ex intendente. “En algunas cuestiones de la gestión en que no coincidíamos podíamos llegar a pelearnos, y una vez que discutimos le dije que en 10 días iba a renunciar. Estuvimos esos diez días sin hablarnos y sólo nos mandábamos cartas mediante Hilda, su secretaria, donde él me pedía que haga tal cosa y yo le contestaba. La pobre Hilda iba y venía. Pasaron esos diez días y fui a decirle que me iba. Pero él, mirando para abajo, porque era muy afectivo pero no lo demostraba, me dijo ‘dejate de joder y andá a trabajar’. Yo le dije que quería una disculpa y él me contestó ‘disculpame y andá a trabajar que tengo un montón de expedientes’”, rememoró la abogada y dirigente justicialista.

n “Gobernar con plata”

Por su lado, otro ex intendente y compañero de muchas “aventuras”, Juan Carlos Font, destacó que hablar de Barracchia es hablar de alguien que provocó un gran cambio cultural en Trenque Lauquen y mereció “un homenaje mayor a una placa en la entrada del municipio”.

Y a la hora de recordar palabras suyas, hizo referencia a “cuando trató a Menem de traidor a la raza y la familia en el club Ferro”, y cuando, un día antes de fallecer, se cruzó con él y surgieron algunas “chanzas”. “Iba a una firma por un convenio y le hago una chanza porque ya no estaba ‘Cacho’ Quiñonez como ordenanza sobre quién me iba a abrir la puerta. Le digo ‘miércoles, cómo ha cambiado todo’ y él me respondió ‘no seas necio, tenés que aprender a gobernar con plata y a tragarte varios sapos’”, contó entre sonrisas el ingeniero agrónomo.

n Hay más

Y este medio no ha quedado exento de los cruces con el “Gordo” y las frases memorables que de ellos pudieran salir. Así, en un momento donde los ánimos entre este diario y el entonces candidato a intendente no eran los más calmos surgió una parodia al ex presidente Néstor Kirchner a partir de un “¿Estás nervioso La Opinión?” que quedó en la historia y le sacó una sonrisa a todos, hasta a nosotros.

También la lista de frases célebres incluye el “yo los puse y yo los voy a sacar” en referencia a su vuelta al ruedo político como candidato a jefe comunal ya por fuera del radicalismo; o el “me voy a poner del lado de la gente que no está acá, que está afuera y sufre las consecuencias de este paro irracional”, dirigido a un grupo de productores agropecuarios en pleno conflicto del gobierno con el campo. En fin, aquí sólo podemos dar una pequeña muestra de todo lo que dio esta persona por su distrito y cómo lo hizo, algo que terminó convirtiéndose en una marca que trascendió las fronteras trenquelauquenses.