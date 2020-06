Pago en cuotas: sindicatos docentes advierten que los aguinaldos y los salarios “no se tocan”

Los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Amet, Feb, Sadop, Suteba, Udocba) dieron a conocer un comunicado a través del cual califican de “inadmisible” la decisión del gobierno nacional y provincial de pagar en tramos los aguinaldos superiores a $40.000, del sector de trabajadores estatales cuyo salario supera los $80.000.

Si bien en el escrito se aclara que no han sido notificados de esta medida, señalan: “el contexto de emergencia por pandemia no debe afectar nuestro derecho a percibir el sueldo anual complementario en tiempo y forma y nuestros ingresos no pueden ni deben ser destinados para otro fin”.

“Una injusticia”

En otro párrafo del escrito, se señala: “esta medida ya anunciada por el gobierno provincial y nacional debe ser revertida, dado que implica una injusticia para quienes continuamos realizando nuestra tarea cotidiana, volcando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la continuidad pedagógica. Los y las docentes estamos sosteniendo la escuela pública, a pesar de la sobrecarga horaria y de las dificultades y gastos que suponen estar conectados con nuestros/as alumnos/as cotidianamente de forma on line”. “Además, colaboramos con una actividad tan esencial como la distribución de bolsones de alimentos en las escuelas. Tanto el gobernador como diferentes autoridades han puesto de relieve nuestro trabajo incansable: los y las docentes estamos poniendo el hombro con la vocación y compromiso de siempre”, remarcaron.

Seguidamente, se expresó: “en estos tiempos complejos que estamos viviendo, el Estado provincial debe valorar esta tarea. La forma de hacerlo es cumpliendo con cada compromiso de pago. Asimismo, exigimos que las Asociaciones Empleadoras paguen el salario y el SAC en tiempo y forma a los/las docentes de establecimientos de gestión privada”.

Por último, se señaló que “las erogaciones extraordinarias que el Estado necesite para enfrentar esta situación de emergencia no se pueden obtener de afectar el cobro en tiempo y forma de los salarios y el aguinaldo de los/las trabajadores/as estatales, sino que deberían explorarse otros instrumentos impositivos que se apliquen a quienes tienen mayor capacidad contributiva”. “Por lo anteriormente expuesto, instamos al gobierno provincial a cumplir con lo que marca la ley, abstenerse de innovar en lo que concierne a nuestros ingresos, legítimamente ganados, y respetar todos y cada uno de los derechos adquiridos”, se enfatizó.

La medida

Como ya se señaló, la medida adoptada por el gobierno nacional y provincial establece que los trabajadores de la administración pública nacional con aguinaldos superiores a $40 mil brutos percibirán su cobro en cuotas. En tanto, aquellos cuyos aguinaldos sea menores a la citada cifra lo cobrarán con normalidad este mes. En cambio, quienes cuenten con un salario anual complementario (SAC) superior a los 40 mil pesos brutos, percibirán esa suma este mes, y el excedente en hasta 4 cuotas.

La medida se aplicará también en organismos descentralizados y autárquicos, como son Afip, Anses, Pami o el Banco Central, y también en empresas públicas.