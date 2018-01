Pablo Zurro rechazó el Pacto Fiscal de Vidal

En diálogo con Cuarto Político, el jefe comunal fundamentó su posición al asegurar que con la ley “la gobernadora les saca autonomía a los municipios y nos quiere controlar el Presupuesto; para eso está el Concejo Deliberante. Y además no te dejan aumentar más del 9% y te regulan la planta de empleados. Es una falta de respeto”.

n El mismo paquete

Asimismo, manifestó que “esto tiene que ver con la aprobación del presupuesto con la Banelco, el cual no tenía fondos para municipios. Todo esto forma parte del mismo paquete. Y te amenazan con que no vas a tener leasing para la municipalidad y recursos provinciales y nacionales. Pero les quiero recordar que les dieron ATN a todos los municipios que sufrieron las inundaciones y no a nosotros”.

“Esta ley quita autonomía, quién es la provincia para regular la planta de empleados, para aumentar el 9%, para controlar el presupuesto. Yo fui elegido por el pueblo y para eso está el Concejo Deliberante. Los intendentes tenemos la autonomía y la responsabilidad de ser elegidos por la gente y determinar esas cosas”, amplió Zurro.

Por último, el jefe comunal kirchnerista aseguró que “si quieren que seamos sólo administradores y ellos los dueños del campo, están equivocados, me parece que estamos en democracia”.