Otro intendente de Cambiemos negó haber aportado para la campaña

Según la información oficial, publicada en la web de la Justicia Electoral, Zara figura en el listado de aportantes de la campaña de 2015, con $ 50 mil. Cauto, el jefe comunal de Cambiemos solo declaró que está “pidiendo información sobre qué pudo haber pasado que trascendieron estos nombres. No sabemos si hubo un error o no”.

Zara aseguró que se enteró de su inclusión en el listado a través de los medios porque no recibió ninguna notificación oficial. Sin embargo, aclaró que no hará ninguna presentación judicial: “esperaremos que la gente de la Provincia reúna información sobre lo que pasó. No sé más que eso”, aclaró.

De este modo, Zara se sumó a Carlos Arroyo, su par de Mar del Plata, quien ayer negó haber contribuido con $ 50 mil pesos para la campañade Cambiemos en 2015, pese a figurar en las listas como uno de los aportantes privados de ese espacio político.

En tanto, en la sexta sección se sumaron en las últimas horas otras denuncias, relevadas por el diario La Nueva. Según esa información, en 2015 hubo 170 aportantes de 13 distritos, y en total se recaudaron 4,6 millones de pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri,

Tras hacerse público el listado, varios excandidatos, concejales y dirigentes del oficialismo salieron a aclarar que fueron incorporados contra su voluntad y aclararon que no realizaron ninguna contribución a la campaña.

Uno de los casos es el del exdirigente del PRO de Pigüé, Miguel Marcenac, quien en los últimos días hizo una presentación para pedir que se investigue por qué figura con un aporte 25 mil pesos “que no existió”.

En tanto, el concejal de Patagones, Mario Guanca (UCR), aclaró que pese a aparecer como aportante con $ 38 mil, “mi respuesta fue que nunca había realizado aportes en el orden nacional o provincial. Sí realizamos esfuerzos a nivel local para poder financiar la campaña, pero nada fuera de lo común”.

“La verdad que nadie nos notificó de nada, pero yo nunca puse esa plata (38 mil pesos). Los aportes que hicimos fueron para el ámbito local”, aclaró.

Más casos

En Chivilcoy, un grupo de personas que figuran como aportantes de la campaña 2017 negaron haber contribuido monetariamente con Cambiemos. Uno de los denunciantes, Pablo Alfonso, quien figura en la lista, negó enfáticamente haber hecho ningún tipo de aporte a la mencionada campaña.

“Hoy, por un llamado telefónico me enteré del caso y después recibo un WhatsApp, en el que me llega una lista pequeña de gente que conozco, también de Chivilcoy, que me confirmó lo que me habían adelantado telefónicamente. No sé las implicancias legales que, por supuesto, esto tenga en términos de hacer uso de mis datos personales para figurar en una lista de aportantes apócrifa, porque no tengo ni militancia partidaria alguna, ni afiliación partidaria alguna, ni simpatía partidaria alguna, en este caso con Cambiemos”, sostuvo Alfonso al diario La Razón.

Alfonso expresó que “entiendo que haya que justificar algunos fondos de campaña que no sean fáciles de revelar en lo que hace a su proveniencia y que se haya echado mano a una nómina de personas algo conocidas, como tal vez sea yo y otros, como parte de la base de aportantes y así se justifique fondos que, tal vez, no se puedan justificar de otra manera”.

En Azul, en tanto, la mitad de los ciudadanos de esa localidad que aparecen como aportantes de Cambiemos en 2017 ya radicaron una denuncia en la Fiscalía Federal local.

Se trata de un total de 36 personas, que según las planillas entregadas por Cambiemos aportaron $ 461 mil. De todos esos contribuyentes, 18 ya radicaron una denuncia judicial.

Sin embargo, la cantidad “afectados” por la situación sería superior. De acuerdo a un relevamiento realizado por el diario El Tiempo, varios de los contribuyentes que están en la lista de aportantes (y no serían) decidieron no realizar una presentación judicial. (DIB) JG