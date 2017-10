Otro día cargado de medallas para cerrar la final en “La Feliz”

La delegación trenquelauquense que compitió en la final provincial de los Juegos Bonaerenses se despidió de Mar del Plata de la mejor manera. No caben dudas de que este ha sido uno de los mejores años para nuestros deportistas en los últimos tiempos, con no sólo una comitiva de más de 200 personas, sino además con buenos resultados a lo largo de los cuatro días de competencia. Y ayer no fue la excepción, pues en un día donde el viento fue el mayor protagonista chicos y adultos dejaron bien en alto a nuestra ciudad con nuevas obtenciones de podios.

Hubo medalla de oro para el cocinero Bruno Goette, plateadas de Mariel Velay, Tomás Soula, los ciclistas Martina Navarro y Lázaro Gómez, y el equipo local de fútbol, más el bronce logrado por el conjunto de newcom de adultos mayores.

n Atletismo

Como casi todos los días, fue la pista de atletismo “Justo Román” del Polideportivo “Islas Malvinas” el escenario que abrió la jornada deportiva. Allí se iban a llevar a cabo varias finales con la presencia de nuestros chicos. Y Marcos Falcioni y Josefina Cabral cerraron sus Juegos en el hexatlón y pentatlón respectivamente con muy buenos resultados. Para Falcioni primeramente fue el turno de lanzamiento de jabalina, donde se quedó con el segundo lugar tras marcar 32,56 metros y luego finalizó noveno en la prueba de los 800 metros llanos. Por su parte, la pequeña “Jose” Cabral se quedó con el noveno puesto en los 600 metros.

En lanzamiento de bala estuvo Martina Helguera, que este año no logró subirse al podio, siendo quinta y consiguiendo 8,29 metros como mejor lanzamiento. En tanto, Marcos Ibarra arribó octavo en los 150 metros llanos.

Y en la posta de 5×80 metros el equipo de Manuel Martínez, Santiago Madroñal, Mateo Ibarra, Felipe Lizarribal y Gerardo Diaz Savy, tras algunos fallos en la carrera, terminó en la novena ubicación.

Pero fue en la pista donde se dio una de las medallas del día. Allí la pequeña Mariel Velay, en los 150 metros, corrió una final impactante que se definió por milésimas de segundos. Velay arribó en el segundo lugar, logrando así la medalla de plata.

N Hubo más

Mientras que las otras medallas llegaron por medio del newcom de adultos mayores. En esa disciplina el equipo logró dejar de lado el sabor amargo tras perder en semifinal y ganó el encuentro por el tercer puesto sumando la medalla de bronce.

Por otro lado, en tenis de mesa Tomás Soula, el pequeño de Treinta de Agosto, tras haber ganado la semifinal en horas de la mañana cayó en la final quedándose con la medalla de plata.

Además, en ciclismo Martina Navarro y Lázaro Pérez se colgaron también medallas de plata, en ambos casos en modalidad puntuable. Y el equipo de fútbol local, luego de caer 1 a 0 en el primer tiempo de su final ante Benito Juárez, terminó perdiendo 2 a 0 y cerró su participación con un meritorio segundo lugar.

Tras esto, la delegación local partirá hoy a las 8, luego de desayunar, rumbo a Trenque Lauquen.