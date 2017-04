Otro “cuento el tío” que no convenció

Ayer, cerca de las 13, una mujer de 70 años cuyo nombre se mantiene en reserva, recibió un llamado al teléfono fijo. El que llamaba le hizo creer que era su nieto; le preguntó si tenía dinero en casa, que se lo facilitara “… porque a mamá lle secuestraron los dólares en el banco y está como loca”.

La víctima – que tiene hija y nieto- creyó en principio toda la historia. También confió cuando la juvenil voz masculina le dijo que fuera a fijarse “cuántos billetes con la cara de Eva tenés, hay que cambiarlos urgente, hoy es el último día, pòrque Macri los va a secuestrar a todos” y cortó diciendo que llamaba de nuevo, enseguida, que se fuera a fijar en el dinero que tenía guardado.

N La sospecha

Esta última parte del relato llevó a la vecina a desconfiar. Y llamó a su nieto verdadero por el teléfono celular, Por suerte se comunicó de inmediato con el muchacho y la patraña se deshizo.

Curiosamente el fallido estafadoe no volvió a llamar como si hubiese husmeado que las cosas no iban bien…

El sub comisario Marco Arregui, al comentar el episodio, solicitó encarecidamente a los vecinos que estén alertas “que hablen de este tema con los familiares y amigos que viven solos y que por su edad, son proclives a dejarse engañar. Y que llamen al 911 ante cualquier sospecha o avizoramiento de persona so vehículos sospechosos”.