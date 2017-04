Otro acto violento que opaca al Villegas

Un jugador agredió a una persona mayor y ahora el Conrado Villegas está en jaque. El juego brusco, agresiones y sanciones ejemplificadoras que no existen, ponen en riesgo a un fútbol comercial histórico. “Si estas situaciones siguen, vamos a tener que decirles que esa actividad no podrá seguir desarrollándose en ese espacio”, advirtió Sergio Barbas desde el área de Deportes.

El Conrado Villegas disputó el pasado fin de semana la sexta fecha del Torneo Apertura en las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo, pero no fue una cita más. Un acto violento opacó el fútbol, un acto repudiable y que pone en jaque a una de las competencias más históricas del fútbol comercial y amateur. Esta no es la primera vez que en el Villegas suceden hechos de violencia entre jugadores, ya que los equipos se conforman con personas de distintos niveles, experiencias y realidades, y las sanciones, hasta ahora, nunca han sido severas, ni ejemplificadoras. Lo cierto es que este fin de semana un partido “caliente” terminó en escándalo. La Opinión habló con los principales actores intervinientes. Sergio Barbas, director de Deportes Municipal, explicó cómo actúa el Municipio en este caso y también los alcances que tiene su área en este campeonato. Por su parte Ricardo Miranda, jugador y miembro activo de la comisión directiva que lleva adelante el Conrado Villegas, contó lo ocurrido en cancha que terminó con una persona mayor fuertemente golpeada por un jugador.

n Piñas y patadas

Lo que ocurrió en cancha fue un acto despreciable. El partido que se estaba disputando entre Autoservicio Bicentenario y Los Luceros finalizó con una persona mayor gravemente golpeada por un jugador del equipo Los Luceros. Ricardo Miranda, quien estaba en la cancha, contó lo sucedido. “Fue un partido picante donde un jugador de Los Luceros fue siempre muy fuerte a todas las pelotas, el árbitro en vez se sancionarlo a él le sacaba a amarilla a mis compañeros por protestar, hasta que este jugador pegó una patada muy fuerte que era para roja directa pero el juez sólo le sacó amarilla. Ahí nos fuimos todos a protestar y se armó un tumulto de jugadores, pero nada grave. Lo que ocurrió es que una persona mayor entró al campo de juego a separar y a decir que sigamos jugando, cuando este mismo jugador, que estaba muy nervioso, le pegó una trompada y una patada en el rostro. Le rompió la nariz y la boca, una cosa de locos”.

Los jueces que estuvieron en cancha fueron Villarreal y Rueda, quienes deberán presentar un buen y preciso informe de lo ocurrido. Miranda agregó: “Lo que tenemos que dejar en claro que acá no fue una pelea entre dos equipos. Fue el hecho de un tipo que solo va a la cancha a pegar, y tenemos que terminar con este tipo de personas porque le hace muy mal al Villegas. Nosotros vamos a divertirnos y pasar un buen momento, no a golpear como lo hizo él”.

Con este panorama todo queda en manos del Tribunal de Penas que deberá actuar de manera seria ante este problema. “Hay que tomar medidas mas firmes y fuertes. Esto no tiene que pasar más y hay que sacar a esta gente. Nosotros sabemos que nos vamos a ver perjudicados a pesar de que desde nuestro equipo no hubo ninguna agresión”. Al partido le restaban 10 minutos de juego.

n Barbas

Lo de Barbas fue claro y directo. Explicó que el “Municipio en este caso lo que hace es facilitar el espacio físico, poniendo las canchas en el mejor estado posible y se pone una persona que marque las canchas, pero ahí termina nuestra función. Todo lo que ocurre el sábado o domingo no es responsabilidad del Municipio” pero agregó: “Como se trata de un predio municipal no podemos permitir que ahí ocurra cualquier cosa, por eso, el día lunes temprano nos reunimos con Gustavo Marchabalo, Juan Simón Pérez y Hugo Pereyra del Tribunal de Penas del campeonato para tratar este tema. Lo que nosotros pedimos es que sean severos con las sanciones, que los árbitros hagan los informes que corresponden y si no los hacen que sean sancionados los árbitros. Si estas situaciones siguen, vamos a tener que decirles que esa actividad no podrá seguir desarrollándose en ese espacio”.