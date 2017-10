Otra vez se rompió la brecha y Girodías amaneció inundado

Momentos de preocupación se vivieron durante toda la jornada de ayer en Girodías a causa de la rotura del tapón de “La Unión”, ubicado en el límite entre los distritos de Trenque Lauquen y Daireaux, que provocó el ingreso de un importante caudal de agua a la localidad de nuestro partido.

La calle principal anegada y el temor de que el agua ingrese a los domicilios provocaron alerta en la pequeña comunidad, que salió a la calle para realizar pequeños trabajos hasta que las autoridades de Hidráulica dispusieran el cierre de la brecha, que se concretó ayer a ultimas horas de la tarde, llevando tranquilidad a los vecinos, al menos por un rato. Aunque fue mucha el agua que ya había ingresado.

En tanto, los vecinos sospechan que la rotura del tapón fue realizada de manera intencional desde Daireaux.

“Otra vez”

La delegada de Girodías, Mirta Folco, habló con La Opinión acerca de lo sucedido durante la jornada de ayer y explicó que “otra vez el problema se dio en el tapón de ‘La Unión’, que reventó aparentemente solo, y se vino todo el agua al pueblo”. Y agregó: “Por eso no queríamos que ese tapón se moviera. Pero el domingo a la mañana se movió y se inundó todo. Y si no se toman medidas esto va a seguir causando un problema bastante grande porque al agua que ingresa después le cuesta salir”.

“Un caos”

Por otra parte Folco se refirió a los sectores de la localidad afectados, entre ellos la calle central, y dijo que el lunes había poca agua, pero desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana de ayer, “todo era un caos”. En este sentido comentó que la gente hizo lomas en las calles para que el agua no entre a las casas.

Además la delegada agregó que “por suerte no ha habido problemas de gente con agua en las casas, solo en algunos patios pero por el momento no se ha tenido ese problema”.

¿Fue el agua?

Además Folco explicó que “los tapones en cuestión están a mil metros del ingreso a la localidad y alrededor son todas estancias”. “Creemos que el agua se encargó de romper el tapón porque no queremos ser malpensados”, sostuvo.

Sin embargo hay una sospecha de que la rotura pudo haber sido nuevamente intencional. “Mañana y tarde íbamos a vigilarlo y estaba en perfecto estado, pero el domingo a la mañana apareció el agua”, señaló la entrevistada.

Por otra parte la delegada apuntó contra el distrito de Daireaux señalando que “ésta no es agua de lluvia, como pasó en otras oportunidades”. “Si Daireaux está hasta el cuello de agua no es nuestra culpa. Yo sé que para ellos el agua viene y desagota acá, en Girodías. Pero no es nuestra culpa, que le busquen la vuelta. Porque si se trata de salvar a los pueblos esto es un desastre”, remarcó.

Además Folco destacó la rápida respuesta del Municipio. “Estuvieron en todo momento. Pero el problema es que de la calle principal para el otro lado es partido de Daireaux. Es el límite, entones nuestro problema es que a ellos no les importa lo que nos pase. Sólo quieren que le quiten el agua. Por eso llamé a Hidráulica. Y les guste o no le guste a Daireaux, el tapón se va a poner. Y si se vuelve a romper se volverá a poner. Es simple. Porque no podemos vivir así”, sentenció.

Reparación

En tanto, desde el Municipio informaron que ayer mismo en horas de la tarde con una retroexcavadora de la Dirección Provincial de Hidráulica se reparó el tapón dañado en el límite del distrito con Daireaux y se cortó el ingreso de agua a Girodías.

Como saldo de este escurrimiento se anegaron caminos y se complicó la accesibilidad a la localidad, pero no hay ninguna vivienda afectada ni vecinos evacuados.

Además el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, sobrevoló la zona más afectada, e informó que la Dirección de Hidráulica había restablecido la situación en el lugar. Esto quiere decir que se levantó nuevamente el tapón en el límite con Daireaux que el fin de semana había cedido y permitido el escurrimiento de agua.

En este sentido, cabe consignar que el intendente Miguel Fernández y su par de Daireaux, Alejandro Acerbo, se encontrarán mañana en La Plata en una cita que será presidida por el subsecretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa.

Ahora, sobre el trabajo que resta, Marchabalo dijo que Hidráulica “está dirigiendo las acciones a adoptar para sacar el agua que ingresó a la localidad, y se hará con los canales existentes y probablemente con la ayuda de una bomba”.

Por último, se puede destacar que el Municipio trabajó ayer con Defensa Civil, Desarrollo Humano y la Secretaría de Obras Públicas, representada por el director de Caminos Rurales, Alberto Rodríguez Mera.