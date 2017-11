Otra vez el cuento del tío: le sacaron $ 44.000 y 6.600 dólares

La hora es ya “la hora señalada” cuando se trata de las estafas que se apoyan en argumentos como la devaluación, cambio de billetes, corralitos, etc: entre las 12 y las 15 – cuando se aproxima la hora del cierre de los bancos. Ocurrió alrededor de las 13. En la casa de una mujer –barrio NO- sonó el teléfono fijo; la duela de casa atendió y una interlocutora la envolvió hábilmente haciéndose pasar por su nieta, Le dijo que era urgente que entregara todo el dinero que tuviese para poder asegurarlo en una operación bancaria porque “..Macri le tiene que pagar a Trump la deuda externa y va a .juntar todos los dólares y pesos”. (Casi una confiscación).

Y el detalle infaltable “… va a ir Fulano que es empleado del banco y le das todo. Despuès te quedás al lado del teléfono porque te van a llamar para asegurarte que la plata está segura.”

Llegó el “empleado” y se llevó $ 44.000 y 6.600 dólares.

Fue tal el grado de credulidad de la vecina que hasta preguntó si no le convenía entregar lo que guardaba en una caja de seguridad…

No pasó mucho rato, la ya para entonces víctima, llamó a un famiiar y todo se descubrió. Para cuando radicaron la denuncia, había pasado el tiempo suficiente como para que los estafadores hubiesen puesto buena distancia.

N “Por favor…”

Una vez más los jefes policiales recomiendan (casi ruegan) a los vecinos que estén alertas ante este tipo de maniobras. En los últimos días ha habido otros llamados pero los destinatarios estuvieron alertas y no siguieron la conversación. “ Por favor, pedimos que ante cualquier sospecha llamen al 911 o al mismo banco del que los estafadores dicen que vendrá el empleado; si nos avisan – como ya nos pasó hace unos meses- podemos sorprenderlos “ reflexionaban ayer los jefes distrital y de la comisaría, Fabián Mattioli y Marco Arregui.

La Opinión consultó ayer a la vecina estafada, pero la mujer no quiso hacer declaraciones “… está todo en manos de la Policía y no deseo agregar nada, nos tocó…”