Otra renuncia en el gabinete municipal

Atrás habían quedado los últimos alejamientos del gabinete municipal, el de Griselda Felice, ex secretaria de Desarrollo Humano, que tuvo lugar en marzo, y los de la ex coordinadora de los Jardines Maternales, Stella Mansilla, y el ex director de Infraestructura, Carlos Matheus, en abril. Y casi pasa mayo tranquilamente en torno a los movimientos, que vienen siendo muchos, dentro del equipo de gobierno encabezado por el intendente Miguel Fernández, pero ayer se desprendió otra pieza, ya que el ahora ex secretario de Producción, Marcelo Ombroni, presentó su renuncia “indeclinable” al cargo.

El jefe comunal aceptó la renuncia efectivizada por Ombroni, con quien se reunió durante media hora en la mañana de ayer, encuentro en el que el ex funcionario fundamentó su dimisión en razones personales y familiares ante el mandatario comunal.

n Reuniones

Fernández y Ombroni intercambiaron conceptos durante el encuentro sobre las distintas acciones desarrolladas desde la Secretaría de Producción y los alcances de las políticas productivas dispuestas por la Comuna en el último año y medio.

El intendente agradeció la “dedicación y compromiso” que Marcelo Ombroni le impuso a su gestión, como “la concreción de distintos proyectos, la puesta en marcha de programas locales, provinciales y nacionales que favorecieron a pequeños, medianos y grandes empresarios locales, como así mismo la continua búsqueda de capacitación y oportunidades de negocios para la producción local, que permitieron dinamizar y visibilizar un área de la administración municipal como no había ocurrido en el pasado”, tal como se señaló desde la Comuna.

Y cabe recordar que este alejamiento se da pocos días después que Ombroni haya sido fuertemente criticado en la última sesión del Concejo Deliberante, el viernes pasado, no solamente por la oposición sino también por el presidente del bloque de Cambiemos, Alfredo Zambiasio. Tras esto, según trascendidos el lunes por la noche se llevó a cabo una reunión entre el intendente Fernández, el propio Zambiasio, Juan Simón Pérez, secretario general del Municipio, y Gustavo Marchabalo, secretario de Gobierno.

En tanto, se puede decir también que el nombre de Ombroni ya había sonado en más de una oportunidad como el de un posible funcionario que se podría alejar de su cargo, algo que finalmente se dio y se confirmó ayer por la mañana.

n ¿El futuro?

Ahora restará saber qué ocurrirá con el importante cargo que ha quedado vacante, nada menos que un área directamente ligada a la economía local y regional, la cual tras la asunción de Fernández se decidió elevar al rango de secretaría, bajo cuya órbita se designó a las áreas de Comercio, Turismo, Empleo, Pesca, Economía Social e Industrias Creativas.