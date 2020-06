Otra buena para el pádel: se habilitó el Club Sarmiento

El Club Sarmiento es la primera institución local con instalaciones cerradas habilitadas para la práctica de deportes, en este caso, y de manera excepcional, se trata del pádel. Ayer por la mañana el director de Deportes, Sergio Barbas, le explicó a La Opinión los alcances de esta medida, que será muy bien recibida por los jugadores.

Barbas fue muy claro señalando: “Fue considerado como una excepción por considerarse un lugar semi-cerrado dada la cantidad de metros que tiene por volumen de metros cuadrados y es por eso que fue autorizado por el área de Salud”.

Según se marcó, “son 4 personas en un gimnasio gigante con un volumen de aireación tan grande que no es muy comparable con otros lugares de la ciudad” ante el cuestionamiento de autorizar otros espacios cerrados. Amén de este punto, el directivo confirmó que se siguen recibiendo protocolos y que “además hay que agregar que el protocolo del pádel fue aprobado por la Asociación de Médicos Deportologos, está muy bien armado y es importante tener ese aval”. “Asimismo seguimos recibiendo protocolos de gimnasios y seguimos trabajando para poder habilitarlos, con un protocolo correcto y con el aval correspondiente”, dijo Barbas.

Protocolo oficial

Fue la Unión Argentina de Trabajadores y Clubes de Pádel la que puso en marcha un preciso protocolo que luego contó con el aval de la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FAMEDEP). Hoy repasamos cada uno de los puntos que se deberán cumplir en la práctica del deporte en espacio cerrado.

En primer punto se hace hincapié en la desinfección: cada cancha de pádel y espacio de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y jugadores. La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente instalando estaciones de higiene en cada sector. Se deberán desinfectar las paletas, pelotas y demás equipos de juego, que serán de uso absolutamente personal.

Y el personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición.

En cuanto a la ventilación: se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de espacios comunes. Y los vestuarios se cerrarán 15 minutos luego de finalizado cada turno para realizar la limpieza de cada uno de ellos.

Accesos e higiene

Los accesos son otro punto fuerte: se realizará el control y registro de temperatura de la totalidad del personal y de los jugadores, en la recepción del establecimiento. Si presentaran síntomas de la enfermedad (Covid-19) no deberán tomar el servicio y se pondrán en marcha los protocolos para rescate del enfermo.

Se deberá informar y capacitar a los empleados del club o complejo en reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 206/2020 art 15) y de las medidas de prevención de acuerdo con la información oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación.

Se permitirá el ingreso a los complejos exclusivamente a la población que no constituye grupo de riesgo. Al ingresar, cada asistente firmará su DDJJ donde manifestará su buen estado de salud, no obligación de cuarentena, ni vínculo cercano con persona afectada. Y se incorporará en el acceso al establecimiento una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio realice la limpieza del calzado al ingreso.

Además junto a cada cancha de pádel se colocará una botella de alcohol con spray para que el cliente pueda realizar su propia higiene complementaria a la aportada por el personal de limpieza del establecimiento.

Sistemas de gestión

Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios. Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma en la que exista al menos dos metros de distancia entre mesas, sillones y cualquier otro dispositivo.

El personal sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo o tapabocas, guantes). Y las actividades para menores se reiniciarán junto con el inicio de clases.

Distanciamiento

Por último, los límites en la cantidad de usuarios acorde a la cantidad de metros cuadrados de cada establecimiento (4 personas por cancha).

Se obliga a la utilización de protección mediante barbijos a toda aquella persona que concurra y/o trabaje en el establecimiento. Demarcación de espacios en las áreas de atención al público/recepciones para que se mantenga la distancia de 2 metros entre personas. Llevar un registro diario de las personas que ingresen al club, que cuente como mínimo con nombre, apellido, DNI y horario de asistencia. De esta manera, el registro permitirá identificar y contactar a cualquier asistente si fuera necesario ante la aparición de un caso en otra persona asistente en la misma franja horaria.