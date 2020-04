Oscar Rossi, 50 años en el rubro repuestero: “Gracias a Dios, trabajo nunca nos ha faltado”

Ubicado en el acceso Juan Domingo Perón al 1180 (entre Santiago Rubio y Regimiento 3 de Caballería), Disfro Repuestos es uno de los tantos comercios cuyos titulares y empleados se esfuerzan día a día por continuar trabajando de la mejor manera en medio de un contexto sumamente adverso para todos los sectores de la economía.

Ocurre que, a una recesión importante ocurrida a nivel país durante el último año, se ha sumado la llegada del coronavirus y las necesarias medidas de prevención implementadas para evitar su propagación.

Es así que muchas empresas y negocios de diferentes rubros han visto resentidas sus ventas en las últimas semanas ya que el movimiento comercial ha disminuido considerablemente. No obstante, a fuerza de constancia, esfuerzo diario y mucho optimismo, logran mantenerse en pie mientras esperan que la actual situación comience, gradualmente, a normalizarse.

Trayectoria

Oscar Rossi es el titular del citado comercio de venta de repuestos en general (aunque mayormente vinculado al sector agrícola) muy reconocido en Trenque Lauquen y toda la región. Si bien desde el año 1989 él se encuentra trabajando por su cuenta, su relación con el rubro se remonta a 1971. Hoy, con casi 50 años en la actividad, dialogó con La Opinión y contó cómo atraviesa este presente tan particular al frente de su negocio.

En primer lugar, recuerda: “Comencé en esta actividad en 1971, cuando recién salía de la escuela primaria, trabajando en lo que fue antiguamente la agencia Chevrolet. Fui pasando por varios comercios hasta que, en octubre del ’89, comencé a trabajar por mi cuenta. Era plena época de (ex presidente Raúl) Alfonsín. Fue un momento muy difícil. Si bien siempre hubo dificultades en la Argentina durante las últimas décadas, esa época fue especial porque yo recién empezaba en la actividad y todo costó más”.

Y agregó: “Ahora, luego de tantos años de trabajo, podemos decir que estamos trabajando muy bien”.

En lo que respecta al coronavirus, no sé lo que puede llegar a pasar, uno tiene la esperanza de que, en el interior, al haber menos cantidad de gente, la cosa pueda ser un poco más liviana que en otras ciudades con más cantidad de habitantes. Pero, en el aspecto económico, a la situación la veo complicada, se nota un poco la falta de dinero, muchas empresas con dificultades para pagar y mucha gente en una situación compleja”

En cuarentena

Respecto de la actual situación de aislamiento preventivo social y obligatorio que ha afectado a muchas actividades, Rossi comentó: “Vamos acomodándonos sobre la marcha. Es una situación que se repite y es común en todos lados. Y todos algo de este tema vamos aprendiendo y tratamos de ajustarnos a lo que dictan las autoridades en base a horarios y medidas de prevención. De esa manera seguimos trabajando”.

En este sentido, el entrevistado contó: “En nuestro local hemos puesto un divisor de vidrio para protegernos nosotros y que el consumidor también se sienta protegido cuando viene a comprar o a realizar alguna consulta. Y así vamos agregando distintas protecciones, innovando, aprendiendo de lo que hacen otros, tratando de acomodarnos a las exigencias que hoy tenemos y a todas las cosas que van saliendo nuevas para trabajar mejor”.

Movimiento actual

Consultado sobre cómo se está trabajando hoy en cuanto a ventas, el titular de Disfro Repuestos comentó: “Nosotros estamos muy relacionados con el sector agrícola y por esa razón, en esta época, es mucho el trabajo y podría decirse que, a pesar de todo, se está trabajando medianamente bien, aunque con muchas dificultades en cuanto a la llegada de mercadería”, y, en este punto contó que por suerte tienen un stock disponible y se va trabajando con eso, pero se complica cuando se termina porque está muy lento el tema del transporte.

“Está complicada la situación en las fábricas grandes porque en los centros de distribución ubicados en las grandes ciudades se ha hecho muy difícil este tema. Porque en esos lugares la cuarentena se siente mucho más que en ciudades del interior. El control es mucho mayor y están diezmados operativamente.

Pero de todas maneras se va trabajando para superar el trance, no es como otras actividades sobre las cuales nosotros escuchamos que han cerrado directamente sus negocios y esperan contar con la autorización para poder abrirlos nuevamente”, comentó.

“Nosotros estamos trabajando con horario reducido (de 8 a 12 y de 14 a 16) desde hace 20 días, no estamos cerrados del todo. Por supuesto que no es lo que uno quisiera, pero, por lo menos, seguimos trabajando”, afirmó.

Venta on line

En lo que respecta a la modalidad de venta online que muchos comercios vienen implementando desde hace años, Rossi comentó que en ese terreno aún no han incursionado. “Pienso que quizás otros comercios lo hacen por necesidad de llegar a sus clientes por otros canales. Nosotros hemos trabajado siempre medianamente bien y somos muy pocos los que trabajamos acá y no tenemos tiempo de desarrollar tecnológicamente ese tipo de canales. A veces no damos abasto con el trabajo y, por esa razón, ya estamos bien trabajando de esta manera. Quizás porque hace casi 50 años que uno está en el rubro y el negocio ya es medianamente conocido, ocurre que la respuesta del cliente es buena aún sin contar con el servicio de venta online”, dijo antes de señalar que “por supuesto que Internet es una herramienta muy buena y muy práctica que sirve mucho, pero por suerte a nosotros siempre nos aparecen clientes nuevos, gracias a Dios trabajo nunca nos ha faltado, siempre hemos trabajado muy bien. Quizás el trabajo constante se deba a que el rubro agrícola es siempre muy activo en la región”.