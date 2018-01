Orgullo y alegría por “Madi”

“Madi” Moncada García (13) es una jovencita que vive en Tres Lomas y que días pasados recibió su diploma de egresada del nivel primario. Para orgullo y alegría de toda su familia y de la comunidad es la primera egresada con Síndrome de Down del distrito.

Aunque su nombre completo es Ana Magdalena, todo el mundo en la ciudad la conoce como “Madi”. El acto en su escuela fue multitudinario ya que nadie se quería perder el momento en el que iba a recibir el diploma; por eso estaban presentes las ex maestras, ex inspectoras, (algunas jubiladas), autoridades, vecinos, amigos de la familia y de Madi.

Su madre Norma dialogó con La Opinión para agradecer a todos los que estuvieron cerca de su hija, la apoyaron y acompañaron en todo este proceso: a docentes de los jardines del distrito 901, 902 y 903 y a la Escuela 1 “Manuel Belgrano” donde cursó su primaria. “Las maestras son unas genias, también la directora de la escuela, Alicia Nievas; ayudaron mucho a Madi a cumplir esta etapa”, comentó Norma.

También destacó que se cumplió en Tres Lomas con lo que tanto se pregona pero que a veces no se concreta: la inclusión. Madi cursó como el resto de los chicos, con esfuerzo y dedicación y la ayuda de las maestras y de sus compañeros. No contó con el apoyo de un acompañante, como ocurre en otros casos, porque su madre consideró que así debía ser, ya que según dijo: “No va a tener un acompañante toda la vida”.

En la Escuela 1 y en Tres Lomas se logró lo que siempre se busca: la integración a las escuelas y jardines de niños especiales y es una muestra de que se puede trabajar si hay una familia atrás.

Ahora, Madi se prepara para cursar el secundario, seguramente un nuevo desafío en su vida. Su madre quiso agradecer por este medio a todos los que estuvieron presentes y ayudaron a Madi a alcanzar este logro.