Orellana se jubila, ya tiene remplazo y hay más cambios en Salud

El intendente Miguel Fernández encabezó ayer por la tarde una conferencia de prensa en su despacho en la que anunció varias novedades dentro de su equipo de gabinete y se refirió a otros temas importantes.

En primer lugar, Fernández realizó un reconocimiento a quien venía siendo secretario de Salud comunal, el doctor Raúl Orellana, quien se jubila después de más de 40 años de trabajo en el Hospital trenquelauquense y ha mantenido una destacada trayectoria. “Ha dejado mucho de su vida en el Hospital y es reconocido por toda la gente”, especificó sobre Orellana el jefe comunal, quien enseguida destacó que el cirujano no se irá del principal centro de salud de la ciudad cabecera, donde continuará trabajando ad honorem.

Fernández hizo hincapié en los importantes aportes de Orellana a la comunidad a lo largo de tantos años y le agradeció por eso además de entregarle un presente. Y el ahora ex funcionario se mostró emocionado, y agradeció la “confianza y libertad” que le dio el jefe comunal. “Hemos discutido pero nunca peleado”, confesó, y puntualizó que no se va sino que seguirá “de otro lado”, haciendo una mención especial a su esposa, Graciela, y a sus hijos por el acompañamiento que le dieron.

n Nuevo secretario

Minutos después el intendente confirmó la llegada del traumatólogo Sergio Valente a la Secretaría que quedaba vacante. “Lo conocen todos, es médico traumatólogo y trabaja en el Hospital hace tiempo”, apuntó sobre Valente.

Y el propio nuevo funcionario indicó luego entre otras cosas que seguirá trabajando como traumatólogo en el Hospital, además de hablar de “un importante desafío” en su nueva función al frente de Salud.

n Salud Comunitaria

En este marco, Miguel Fernández también anunció que resurgirá la Dirección de Salud Comunitaria, con Victoria Domínguez al frente.

Domínguez forma parte del equipo de Salud Comunitaria desde hace tiempo. “Muchos piensan que estos cargos tienen que ser resueltos con profesionales médicos. Sin embargo nosotros no pensamos que eso sea necesario, sino que hace falta compromiso, idoneidad, experiencia y haber mamado el desarrollo de lo que es Salud Comunitaria desde el comienzo”, sostuvo el mandatario, afirmando que la nueva funcionaria ha sido parte del área que ahora encabeza en buena parte de la profundización de su actividad desde los últimos gobiernos del Dr. Jorge Barracchia.

N Zoonosis

Por otro lado se informó sobre la decisión de que el área de Zoonosis y Bromatología pase a estar en la órbita de la Secretaría Salud, con la veterinaria Rosario Guarrochena a la cabeza.

“De alguna manera, trabajar sobre los parámetros y criterios del código alimentario, y todo lo que tiene que ver con la salud desde la prevención de enfermedades transmisibles tiene que ser parte del área de Salud y no de Comercio, como estaba”, explicó el intendente, quien además remarcó que Guarrochena, radicada en Trenque Lauquen desde hace 16 años, “es alguien que trabaja en la Municipalidad hace tiempo”.

En tanto, la veterinaria le agradeció la oportunidad que le dio el jefe comunal y reconoció que la decisión la tomó por sorpresa.

De esta forma, se confirmaron varias novedades en torno al ámbito de la salud local y, finalmente, el intendente habló de un sistema de trabajo en el Municipio donde “todos tienen que trabajar con todos”, enfatizando que “nuestro sistema de salud es grande, complejo y es envidiado por muchos, pero cuesta hacerlo trabajar por su tamaño”.