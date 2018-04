Ordenanza impositiva: el nuevo proyecto prevé un aumento de tasas del 50%

El Departamento Ejecutivo presentó el pasado miércoles en el HCD el proyecto de ordenanza impositiva que, a partir de ahora y hasta el próximo 11 de mayo (cuando se espera que el mismo tenga su tratamiento) será estudiado en comisión por los distintos bloques de concejales.

En su detalle general, se destaca un aumento promedio del 50% aunque las diferentes subas, según cada servicio, son disímiles entre sí destacándose que, también en promedio, los principales servicios tendrán, en pesos, una suba que ronda los $120 y $126. En otro orden, se destaca la creación de una tasa nueva, de Educación Municipal.

Proyecto atípico

El contador y presidente del bloque Cambiemos, Alfredo Zambiasio, explicó a La Opinión los principales aspectos de la nueva ordenanza impositiva. “Es un proyecto que podríamos denominar atípico porque no sigue una línea regular en todas las tasas; hay tasas que se han incrementado en un 20% tratando de cuidar a los sectores que nosotros consideramos que se los debe alentar para que continúen con su actividad, otras un 40%. La tasa general que incide sobre las dos más significativas como son el ABL y los Servicios Sanitarios, tienen un incremento de un 54%; y hay algunas actividades como bancos, entidades financieras y supermercados a las cuales se le han aplicado aumentos más que significativos, en algunos casos del 120% porque son actividades que realmente no nos interesa alentar en nuestro distrito. Entendemos que está bien cubierta la demanda en ese sentido y si algún otro inversor viene, pues que sepa que tiene que pagar una tasa un poco más significativa que hasta el día de hoy”.

Respecto de cuál será el aumento promedio que prevé esta nueva ordenanza impositiva, Zambiasio explicó: “Es muy difícil precisarlo porque habría que ver la incidencia que cada tasa tiene en el presupuesto pero, en promedio, se encuentra en el orden del 50%”.

Varios factores

Consultado sobre si la necesidad de concretar este aumento de tasas responde a un contexto económico a nivel país que se prevé muy complicado para este año, el concejal señaló: “Responde a diferentes factores. Uno de los motivos fue que en el año 2017 el intendente tomó la decisión de no aumentar las tasas y los concejales lo acompañamos en ese aspecto porque lo que se evaluó a mediados del año pasado fue que la carga que las familias estaban soportando con los aumentos de luz y gas eran importantes y el municipio podía resistir un poco más. Acertada o equivocada esta decisión, lo cierto es que el proceso inflacionario continuó y eso está carcomiendo las finanzas municipales. Si se toma la inflación del 1º de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2018 estimando un 20% para este año eso da un acumulado del 105%. En este contexto, las finanzas municipales aguantaron hasta donde pudieron aguantar”, dijo y agregó: “El segundo motivo fue que tuvimos un 2017 difícil debido a que las inundaciones nos afectaron con mayor gasto de mano de obra, horas extra, roturas de maquinarias, movimiento de tierra y, a la vez, recaudamos menos porque hubo productores a los cuales debimos eximirlos por las hectáreas afectadas. La tasa vial que históricamente es superavitaria, el año pasado también lo fue pero en mucha menor medida”.

Por otro lado, el contador comentó que “también incide y en este punto hay que hablar de la calidad de vida a la cual por suerte nos hemos acostumbrado los trenquelauquenses. Nuestra gestión ha puesto en funcionamiento, por ejemplo, el Centro de Unidad Coronaria y hace muy poco el Centro de Oncología. Esto es motivo de orgullo no sólo para Trenque Lauquen sino para toda la zona debido a que este servicio no existe en 250 km. a la redonda, por supuesto sin contar la provincia de La Pampa. Lo tenemos en Trenque Lauquen pero eso hay que pagarlo. En la Municipalidad no tenemos una tasa específica para salud. Y ahora se está con la construcción de la nueva guardia del Hospital. Esos tres ejemplos (Unidad Coronaria, Oncología y la Guardia) se están haciendo con recursos locales, no con los que manda Provincia o Nación. Eso implica un sacrificio presupuestario que no puede ser soportado de otra manera que con un aumento de las tasas”.

Tratamiento

Zambiasio adelantó que la idea es que la ordenanza sea tratada el 11 de mayo. “El proyecto ingresó el miércoles a las 13. Va a pasar a comisión y nuestra intención es tratarlo el 11 de mayo porque después hay que convocar a mayores contribuyentes y un dato que me parece importante reflejar es que esta nueva ordenanza impositiva se empezaría a aplicar recién en el mes de julio debido al tiempo que nos va a llevar su aprobación”.

En cuanto a cómo será el debate, el edil expresó que “me imagino algo lógico y para nada sorprendente. Con seguridad vamos a recibir críticas que no nos van a tomar por sorpresa. Respecto de un tema muy puntal como lo es la tasa de educación municipal que se incorpora este año a la ordenanza impositiva, el intendente convocó a reunión de presidentes de bloque hace unos 10 días. Concurrimos quién habla y los concejales (Jorge) Jordán y (Laura) Angelini, no así la concejal (Mónica) Estévez por UC. El intendente nos planteó la posibilidad de hacer una tasa solidaria, vale decir que la pagaran todos los contribuyentes del distrito para financiar los diversos establecimientos educativos municipales (jardín maternal, escuela de música, Casa del Niño, etc.) en función del recorte de fondos que tenemos en este 2018 que es muy importante, este año vamos a recibir casi 20 millones de pesos menos que el año pasado. Los concejales Jordán y Angelini se manifestaron totalmente en contra de esta idea y, en cambio, sí se mostraron dispuestos a analizar la posibilidad de un arancelamiento. No anticiparon su voto favorable pero sí dijeron que ellos eran partidarios de que aquél que podía pagar un arancel por su hijo que concurren a un jardín maternal que lo pagara. Nosotros somos un bloque dialoguista, nos gusta buscar consensos, entendimos que la crítica era oportuna y aunque con este arancelamiento ni por asomo vamos a poder llegar a financiar el déficit que tenemos creemos importante escuchar a dos bloques opositores y por eso desistimos de una tasa solidaria e incorporamos lo del arancelamiento. El debate va a ser áspero en el buen sentido, nos van a criticar y es lógico que la oposición critique y nosotros responderemos en la medida de nuestras posibilidades y convicciones”.

Comprensión

Respecto de cómo imagina la recepción de la comunidad ante estos nuevos valores, el contador comentó: “Si el vecino busca su recibo de mes de septiembre del 2016 y lo compara con el que pagó la semana pasada se va a dar cuenta de que hace más de un año y medio está pagando lo mismo. En la República Argentina que vivimos este último año y medio lo único que no aumentaron son las tasas municipales de Trenque Lauquen. Con esto no soy tan ingenuo de pensar que nos van a aplaudir, simplemente lo que esperamos es un grado de comprensión en el sentido de que esta nueva ordenanza impositiva apunta a una recomposición que permita superar los efectos de esta proceso inflacionario que estamos viviendo”, dijo antes de culminar señalando: “Y cuando se analice el impacto que significan estos porcentajes en pesos en el bolsillo de cada vecino no hay punto de comparación ni con la luz ni con el gas. El ABL en promedio será de $100 a $120 más por cada vecino, agua corriente y cloaca dependiendo si el vecino tiene un consumo razonable significará un promedio de $100 a $120 mensuales. Las tasas municipales nunca desequilibran un presupuesto familiar y son servicios que el vecino pide minuto a minuto. Es necesario adecuar el importe de las tasas. Es un año y medio que, hasta que se ponga en práctica van a ser casi dos años en los mismos valores”.