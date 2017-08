Ordenan operativo para reparar una brecha de 25 metros

El intendente municipal, Miguel Fernández, recorrió ayer un tramo del canal Cuero de Zorro – El Hinojo, desde el camino denominado “De las 13 plantas” hasta la denominada “Curva del canal”, donde verificó el estado del desborde sobre el predio rural de la familia Milanese que será intervenido el lunes con bolsas de arena trasladadas por empleados municipales en lancha.

Del recorrido participó además el presidente de la Sociedad Rural, Ignacio Kovarsky, e integrantes del equipo del Gobierno Municipal. Se realizó un trayecto de 5 kilómetros aproximadamente hasta la curva del canal, y luego su regreso, que se debieron hacer a pie por lo dificultoso del acceso en algunos tramos y porque no existe superficie disponible para vehículos en otros.

Allí se observó que el primero de los rebalses abrió una brecha de 25 metros que escurre mucha agua hacia los bajos de la zona de Martín Fierro inundando la superficie cercana y volcando agua fuera del sistema de canalizaciones, es decir excesos que no se pueden conducir. El segundo de los rebalses registrados días pasados, ya no escurre porque al bajar el canal (15 centímetros) producto de la colocación de alcantarillas en el bajo de Sangla aguas abajo, ya dejó de escurrir.

n Operativo

Sin embargo, el primero de los rebalses requiere una intervención rápida y el Municipio dispuso para el lunes a primera hora un operativo con camiones que trasladarán bolsas de arena hasta donde se pueda hacer pie, y luego se seguirá en lancha con una docena de empleados municipales según quedó establecido ayer.

La rotura del canal en el bajo de Milanese, se cree, se produjo luego del atentado de las compuertas en Cuero de Zorro que liberó mucha más agua al canal y generó una fuerza mayor que el sistema no pudo resistir en ese lugar y abrió una brecha que hoy tiene 25 metros.