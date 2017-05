Operativo de tránsito en accesos

En los controles que realiza el Municipio, se utilizan los elementos que envió Provincia y que facilitan el operativo: conos, balizas y cartelerías.

Es preciso aclarar que salvo faltas graves, el objetivo no es infraccionar sino solamente notificar a los vecinos que no tengan todo en regla y, a su vez, solicitarles que cumplan con las normas de tránsito.

El director de Protección Ciudadana, Martín Serantes, manifestó que “se viene el Motoencuentro y ya empezó a llegar gente. Parece que va a ser un lindo encuentro, es una movida que a Trenque Lauquen no sólo le gusta sino que cada vez sale mejor”.

Asimismo agregó que “como venimos haciendo hace rato conjuntamente con Policía, seguimos haciendo controles para motos y autos. En esta oportunidad estamos haciendo el operativo en los dos accesos simultáneamente, de mañana y de tarde”.

Serantes explicó que “básicamente se realiza en función de los que vienen de afuera, para remarcarles que respeten las reglas de tránsito y controlar la documentación. Es una campaña de prevención y notificación, salvo que se compruebe una falta grave”.