Omar Taybo actuará en la plaza Próspero Molina

El músico Omar Taybo actuará el próximo mes en la plaza Próspero Molina de Cosquín luego de ganar la instancia pre-Cosquín en la ciudad de Alberti que se desarrolló el pasado 8 y 9 de diciembre.

Ahora viajará hacia la provincia de Córdoba para participar de la siguiente instancia que, en caso de salir favorecido, lo trasladará al escenario mayor para actuar el último día de festival.

“El 8 y el 9 de diciembre en Alberti presenté el tema mío ‘Te digo que me voy’ que le da nombre a mi último disco. Actuamos la primera noche en la cual se presentaron 10 temas inéditos y pasamos a la final. Quedamos cuatro para el día siguiente y de los cuatro salió ganador este tema cuya música me pertenece mientras que la letra fue escrita por Mónica Managó. Es un chamamé que interprteté junto con el músico Uriel Cabrera que, por suerte, gustó mucho”, contó Taybo quien además contó que “ahora vamos a viajar el 8 de enero para cantar el 9 o el 10 que vamos a competir junto con otros músicos de ocho provincias argentinas. Si pasamos (aunque es una instancia muy difícil) actuaremos el último día de festival en el escenario mayor”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Abel Taybo se destaca en el Pre-Cosquín. “En Tres Lomas ya gané en una oportunidad con un tema mío llamado ‘Ojitos verdes’ y el otro año gané como intérprete”.

Por último, Taybo contó que “nos vamos los dos con Uriel, ya estamos ensayando día por medio para llegar de la mejor manera posible. Vamos a actuar con un solo tema pero queremos estar bien seguros para hacer un buen papel aunque no ganemos”.

Sobre el final, agradeció a todos por el apoyo recibido y “aunque hace ya cuatro años que me encuentro viviendo en Carlos Tejedor a Trenque Lauquen lo llevo siempre en el corazón”.