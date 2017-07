Olano: “Las empresas son las responsables”

“Después de mucho pensar cómo no ‘engancharme’ en la discusión de proyectos electoralistas, decidí que mi obligación de defender a los trabajadores (en este caso los bancarios) prevalece. El espacio 1Pais dio a conocer un ‘proyecto’ frente a un problema que nos aqueja hace años, las largas horas de espera en las entidades bancarias, en particular en el Banco Provincia. Frente a esto proponen una ‘aplicación’ de celular para que el tiempo máximo de espera sea de 30 minutos y también promueven severas sanciones de no cumplirse. Acá volvemos a ver cómo siguen gobernando para unos pocos y esos pocos con dinero”, dijo, agregando: “¿Qué pasa con los clientes que no poseen celular o tienen, pero no de última generación?”.

Además la candidata marcó a las posibles sanciones como “un nuevo ataque hacia la clase trabajadora (los bancarios)”. “Sea para los cajeros, el personal de seguridad, el gerente, no corresponde cargar otra vez responsabilidades a los trabajadores por la falta de inversiones de las empresas”, apuntó.

¿Solución?

Respecto a cuál es la solución propuesta, Olano dijo: “Muy fácil, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es una empresa privada que debe dar un servicio de calidad a sus clientes y de no hacerlo es a ellos a los que hay que multar económicamente. Cualquiera se da cuenta que lo que les falta es personal, tanto en la zona de cajas como en atención al cliente. Entonces, que tomen más personal abriendo puestos de trabajo. Es más, en la pared de la sucursal del Provincia de nuestra ciudad hay un póster que anuncia cómo ellos darían trabajo a los egresados de los secundarios de la localidad… otra mentira de los poderosos a los trabajadores”.

Por último la conclusión de la candidata es que “hay que responsabilizar a las empresas de prestar los servicios que ofrecen (y por los que tienen enormes ganancias) como corresponde y no son ni los trabajadores (bancarios) ni los clientes (aplicación de celular) los que deben solucionar lo que las empresas no cumplen”.