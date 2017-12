Ofertas navideñas, por ahora con muy poca demanda

Se acercan las Fiestas, los supermercados y comercios comienzan a exhibir productos que se consumen básicamente en esta época, y si bien las grandes cadenas ya comenzaron con las ofertas de productos de la canasta navideña, la demanda de este tipo de artículos permanece baja.

Según destacaron desde las firmas consultadas, la gente espera a último momento para realizar las compras navideñas en busca de promociones y ofertas que ayuden al bolsillo.

También destacaron que el gobierno analiza la posibilidad de lanzar una canasta navideña con productos a precios accesibles, aunque a nivel local dicha iniciativa aún no deja de ser un proyecto ya que no existe información oficial al respecto.

n ¿Canasta especial?

Según informaron desde la sucursal Trenque Lauquen de la Cooperativa Obrera, “si bien ya se empiezan a exhibir los productos navideños, el fuerte de las compras habitualmente se da durante la semana previa a la Navidad”. Y agregaron que “en esos días es cuando se ve mucha gente comprando, ya que en eso no existe la costumbre de comprar con mucho tiempo de anterioridad”.

Sin embargo desde la firma indicaron que por ahora “algo se vende”, aunque no como una semana antes de las Fiestas.

Por otra parte se marcó que “posiblemente el gobierno saque una canasta navideña con algunos productos a un precio accesible”. “Es una de las versiones que circula pero hasta el momento es un rumor ya que no nos han informado nada al respecto”, dijeron.

n Precios

Con respecto a los precios, desde la firma explicaron que “hasta el momento no se han visto aumentos importantes en comparación al año pasado”. “Si hubo aumentos tal vez no sean muy significativos, pero en general los precios son bastante similares”, comentaron.

En este sentido detallaron que “en pan dulce los precios van de $24,90 a $239, mientras que budines hay de $12,90 hasta $60. Y en bebidas lo que más salida tiene en esta época es la sidra con precios que van de $21,90 a $49,90. Después hay alguna marca que es más cara y que puede llegar a los $100. Y el champagne, que también se consume bastante en esta época, arranca en $80 y de ahí para arriba”.

n Espera

En tanto, desde La Anónima señalaron que si bien ya se están entregando casa por casa las revistas con ofertas navideñas aún no se han preparado en las sucursales las góndolas con los productos más demandados en las Fiestas.

Además coincidieron en señalar que la gente espera a último momento para hacer las compras navideñas ya que esperan las ofertas y precios especiales que las firmas lanzan en los días previos.

Por otra parte, desde la empresa destacaron que el pasado miércoles, en el marco de la promoción de descuentos del 50% para compras con tarjetas de debito y crédito del Banco Provincia, “lo que más se vendió fueron bebidas y carne”. “Mucha gente aprovechó la fecha para comprar bebidas para las Fiestas. Y en parte esto se dio porque se sabía que en el mes de diciembre la promoción no se iba a poner en práctica”, contaron.

De todas maneras reiteraron que “aún no ha comenzado la venta fuerte de este tipo de productos, pero es algo que sucede todos los años porque la gente espera a último momento para hacerlo”. Y la misma situación parece darse en mercados y panaderías de barrio, donde si bien los productos navideños ya comienzan a exhibirse y promocionarse, la demanda de ellos aún no ha tenido su punto más alto.

Por tal motivo los comerciantes locales tienen la esperanza de que la venta de productos navideños experimente un importante repunte los días previos a las Fiestas.