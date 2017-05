Obras, a punto de inaugurarse

Desde la Subsecretaría de Obras Civiles del municipio se brindaron detalles de los trabajos que se están realizando en distintas dependencias. Jardín Nubecitas, ex Escuela Municipal y la oficina de Reparto y Archivo integran la lista.

El municipio avanza con distintas obras, que ingresan en su etapa de culminación, algunas de las cuales se inaugurarán en los próximos días. El subsecretario de Obras Civiles de la Municipalidad, Gustavo Achaerandio, brindó un informe de los trabajos que se llevan adelante:

n Jardín Nubecitas: el edificio cuenta con una superficie cubierta de 281 metros cuadrados y 27 metros cuadrados semicubiertos; 4 aulas con baño y cambiador; administración; cocina; SUM, baño para docentes; depósito; patio de luz y galería semicubierta. La obra está prácticamente lista y se habilitará en los próximos días. Se realizan trabajos en pluviales y pavimento en esa zona.

n Ex Escuela Municipal: en el edificio de la calle 25 de Mayo, donde funcionará el área de Desarrollo Humano, se realizan trabajos de electricidad e instalación de equipo de calefacción. También se colocan cielorrasos y se trabaja en las veredas. En 15 días, se estima, comenzarán los trabajos de pintura.

n Oficina de Reparto y Archivo: la obra se levanta en el predio de la ex La Serenísima y está prácticamente culminada. Restan tareas como colocación de sanitarios, conexiones a las redes, instalación de estanterías y pintura.

n Edificio de Contralor: la obra que se localiza en el predio de la ex La Serenísima y se financia con recursos del Fondo de Seguridad consta de 170 metros cuadrados cubiertos y 30 semicubiertos, con vinculación a la Sala de Monitoreo. Ya se colocó el techo, se realizó la instalación eléctrica y se avanza con el cielorraso. Se estima que el porcentaje de avance es del 80% y entre marzo y abril estará culminado.

n Zoonosis

n Centro de Zoonosis: se trata de la refacción del edificio ex Obras Sanitarias. En estos días se coloca el alambrado perimetral, se colocaron mesadas nuevas, revestimientos y división de la sala de operaciones para animales. La próxima semana se realizarán tareas de pinturas y finalización de la obra que también se inaugurará en los próximos días.

Taller de Herrería: la obra se realizará en uno de los galpones del ex predio de La Serenísima, sobre calle Pacheco. En ese lugar se instalarán los talleres de herrería y carpintería de la Municipalidad. Los trabajos recién comienzan y se realizan tendidos para la instalación eléctrica.