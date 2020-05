Nuevos horarios para trabajar y salidas recreativas en casi toda la región

El intendente de General Villegas, Eduardo Campana, señaló que en ese distrito “se han flexibilizado algunas tareas comerciales y rubros” luego de recibir la autorización de la Provincia y adelantó que estaban “a la espera de las autorizaciones por parte del Gobierno para ir facilitando actividades deportivas, con la particularidad de que no pueden congregar una gran cantidad de personas”, según informó el diario Actualidad.

“Tienen que ser muy responsables, fundamentalmente aquellos que están a cargo de dichas actividades, como por ejemplo salir a correr o a caminar con un personal trainer; o en algún lugar habilitado, al aire libre”, marcó el jefe comunal, quien añadió: “De la misma manera podrán salir familias con algunos chicos el fin de semana, para dar una vuelta alrededor de su casa; y apelamos a la responsabilidad para que todos vayan con barbijo o tapaboca, conservando la distancia respectiva y las medidas de higiene”.

Pellegrini

En Pellegrini el Municipio destacó que ya hay varias actividades habilitadas, todas con declaración jurada y aplicación de protocolo. Aunque las novedades para esta nueva fase de la cuarentena se dieron en cuanto a los horarios de kioscos, que pasaron de 8 a 18, y los de las bocas de cobro, que ahora son de 8 a 15. Así como las peluquerías, ventas de indumentaria y los servicios de higiene personal pueden trabajar ahora de lunes a sábado con los horarios ya marcados. En tanto, las rotiserías, casas de comidas, bares y restaurantes pueden utilizar el servicio de delivery o el retiro previo encargue todos los días de 11 a 15 y de 20 a 23. Mientras que los rubros no esenciales pueden moverse de lunes a sábados con los horarios ya estipulados.

En tanto, en ese distrito ahora se pueden realizar actividades aeróbicas en zonas periféricas, todos los días de 8 a 17.

Tres Lomas

En Tres Lomas, este martes entraron en vigencia distintas medidas como la habilitación de la actividad productiva de 8 a 17 para todos los comercios, industrias, cobradores domiciliarios, profesionales, y prestadores de servicio, en horario corrido o interrumpido, a elección. Se incluyó también aquí a las empleadas domésticas, quienes deberán registrar su lugar de trabajo en la Municipalidad de lunes a viernes de 8 a 12, y ajustarse al protocolo elaborado por la Secretaría de Salud para esta actividad.

También se amplió la franja horaria de los servicios de delivery, de 17 a 23, para las comidas elaboradas y reparto de mercadería.

Y se ampliaron en un día más por semana las salidas de esparcimiento, que ahora serán los lunes, miércoles, viernes y sábados de 13.30 a 14.30, según protocolo y con los permisos otorgados.

En tanto no se permite que las personas mayores salgan de compras con menores de 12 años. Y se habilitó la apertura del cementerio los días martes y jueves de 13 a 15, continuando la prohibición de apertura de comercios el día domingo, y manteniendo el permiso para estaciones de servicio (sin servicio de cafetería), farmacia de turno, y servicio de delivery de comidas elaboradas. Aunque se incorporó a las heladerías, solo por pedidos telefónicos y con entrega a través del servicio de delivery.

Pehuajó

Respecto a la situación de Pehuajó, ya el domingo el intendente Pablo Zurro junto a parte de su equipo de trabajo anunció las nuevas actividades que se sumaron a las comunicadas el domingo 3 de mayo. “Es muy importante que todas y todos entiendan que cada una de las actividades habilitadas han sido estudiadas a los fines de garantizar la apertura de las mismas bajo cumplimiento obligatorio de los protocolos sanitarios correspondientes”, explicó.

En este marco se supo que en el vecino distrito los menores de 14 años pueden acompañar a los adultos a realizar actividades esenciales solo en el horario de 10 a 16.

Mientras que entre las actividades permitidas están las de tapicerías, servicio de fotografía, relojerías y joyerías, inmobiliarias, compañías de seguros, el trabajo de profesionales matriculados, venta de instrumentos musicales, de artículos de pesca y camping, de celulares y artículos de decoración, entre otros, con días determinados y diferentes franjas horarias, según el rubro.

El dato destacado en este caso es la medida que refiere a la posibilidad de que niños acompañen a mayores en algunas salidas, la misma rige para todos los distritos bonaerenses y en Pehuajó fue aplicada ya. Sin embargo, no están habilitadas las salidas recreativas. Y así es que ya se han podido ver chicos acompañando a adultos en distintos quehaceres fuera de casa.

Carlos Casares

Por el lado de Carlos Casares, a partir de la hora 13 y hasta las 15 por espacio de 60 minutos se habilitaron las caminatas breves de esparcimiento para todas las edades que cuenten con prescripción médica. Y desde el fin de semana venidero podrán salir a caminar acompañados por un mayor, los menores de 12 años. El jueves se comunicarán los espacios asignados para tal fin, y no se podrá ir a ninguna plaza de la ciudad porque no se llega a desinfectar todos los juegos permanentemente a fin de cuidar la salud de los niños. Serán los días sábados y domingos de 10 a 12. Con este horario, se evita la circulación multitudinaria de personas ya que, de 13 a 15 sale el resto de la población, todos con certificado médico, indispensable.

Por otro lado, el intendente Walter Torchio destacó que los horarios establecidos para la actividad comercial y profesional no serán cambiados por estos días y que el tope de las 18 o 18.30 es correcto debido al cambio que se viene dando en la temperatura. “Si logramos ingresar a casa lo más temprano posible vamos a evitar síntomas de algo que nos puede confundir como es la gripe”, dijo el intendente según Cuarto Político.