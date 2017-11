Surgieron nuevos casos de envenenamiento de perros en la ciudad de Trenque Lauquen, un accionar realmente muy peligroso no solamente para animales sino también para personas, según se ha resaltado en más de una oportunidad.

En este caso se trató de dos casos en lugares distantes de la planta urbana trenquelauquense, por lo que se presume que los autores fueron personas diferentes, involucrando el último a la mascota de un vecino que lamentablemente falleció tras ingerir una sustancia tóxica en la zona de Balbín y Alem, tres días después que en circunstancias similares muriera otro perro en el sector de calle Tala al 70.

“Confirmamos un caso este lunes en Balbín y Alem, un perro que tiene un dueño responsable, que prácticamente no sabía lo que es salir a la calle solo y que había saltado el tapial de su casa el domingo a la noche por miedo a la tormenta. No lo encontraban y apareció a la mañana envenenado”, contó la proteccionista Marta Coria, referente de Unidos por las Mascotas.

N Peligro

Pero además Coria contó que el viernes se dio otro caso similar en la zona de calle Tala al 70. “Los vecinos avisaron, y concurrieron inspectores de tránsito al lugar que no dudaron ni un minuto en acompañarnos a levantar al animal, que ya estaba agonizando y finalmente falleció”, explicó Coria, quien destacó de este caso el hecho de que “hubo un perro durante toda una noche envenenado en la calle y eso es un peligro porque puede haber contacto del veneno también con gente”, alertando sobre la peligrosidad de este accionar.