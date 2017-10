Nuevos cambios en el gabinete comunal

Tras las elecciones generales de este domingo, el intendente Miguel Fernández, que ayer viajaba a Estados Unidos en el marco de una licencia por cuestiones familiares, piensa en futuros cambios para su gabinete, en primer lugar por la pronta asunción como concejal del actual director de Vialidad Rural, Alberto Rodríguez Mera, pero además por la confirmada designación de un nuevo director para el Hospital Eguiguren de 30 de Agosto, entre otras novedades que podrían llegar a principios de noviembre.

En diálogo con La Opinión, el jefe comunal señaló que ya hay una persona “hablada” para reemplazar a Rodríguez Mera a partir del 10 de diciembre, y que “en principio aceptó el cargo”, misma situación que marcó para la llegada de un nuevo director para el Hospital Eguiguren. “No hicimos los anuncios antes de las elecciones para que no se sospechara que había alguna movida política”, apuntó el jefe comunal.

En tanto, ayer el Municipio confirmó que el médico de familia Daniel Rossi será el nuevo director del Hospital Eguiguren y asumirá su cargo a partir de noviembre, al regreso de la licencia del intendente Fernández.

n “Desafío personal”

Rossi se radicó en Trenque Lauquen en el año 2008 en el marco del programa de salud implementado por la gestión del Dr. Jorge Barracchia. Lo hizo junto a su esposa, la pediatra Valeria Brunotto, que también atiende en 30 de Agosto. “Será el doctor Daniel Rossi, con quien me he reunido en varias oportunidades y tenemos muchas coincidencias sobre qué es lo que queremos para la salud de 30 de Agosto”, dijo Fernández abordado por medios locales, añadiendo: “Nos tomamos el tiempo necesario para evaluar bien el proyecto. Es un desafío personal para Rossi, que es una persona reconocida en la comunidad y por sus pares”.

Y sobre los desafíos futuros para la ciudad, el jefe comunal sostuvo que “hay una mirada que tiene que ver con el estudio epidemiológico, el registro y todo lo que es la política de salud pública que hay que superar lo asistencial, superar el día a día”.

Por otro lado, se recordó que en el hospital treintense el Municipio se encuentra ejecutando la obra de consultorios externos, una de las mayores inversiones en salud en los últimos años de esa ciudad.

¿Y en el Orellana?

Pero además, ante una consulta de La Opinión sobre rumores en torno a posibles cambios también en el Hospital Orellana de Trenque Lauquen, Fernández no descartó ni confirmó novedades. “Estamos viendo, vamos a sentarnos tranquilos, es un buen momento para pensar con la cabeza fría, con el equipo y todo lo que necesitamos ajustar, mejorar. Hay mucho para mejorar siempre y sería de mediocre pensar que hemos logrado algo. Esto es un muy buen desafío para el futuro. Así que vamos a ir con la cabeza fría a pensar otras cosas y a hacer pequeños ajustes. Pero sí tengo que cubrir la vacante que deja Alberto, y sí hay que cubrir la vacante del Hospital de 30 de Agosto”, comentó.

Además, el intendente sostuvo que va a anunciar formalmente los cambios a su regreso de Estados Unidos, a donde viajó para ver a su nieta. “Estamos viendo, puede haber cambios de roles. Trenque Lauquen está muy grande, tiene muchas cosas para resolver, pero sorpresas no va a haber”, indicó en líneas generales.

Y en este sentido es que se puede señalar que la consulta acerca del futuro del Hospital Orellana se disparó tras rumores que marcan un posible alejamiento del cargo de la actual directora del principal centro de salud local, Nora Grinberg, cuyo cargo podría ser ocupado, siempre según trascendidos, por Mario Schwindt, algo que no fue confirmado.