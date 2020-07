Nuevo récord de jugadores en el torneo virtual de ajedrez

Días atrás se desarrolló una nueva edición del Torneo de Ajedrez Virtual “Ciudad de Salliqueló”. Se trató del quinto encuentro de esta modalidad de competencia que semana a semana suma adeptos, logrando en esta oportunidad un nuevo récord de participación con un total de 63 ajedrecistas.

Desde el área de Deportes salliquelense se compartieron los resultados oficiales que arrojó el torneo, otra vez con presencia de jugadores de todo el país. En este caso el ganador del certamen fue Silvio Ryhr, de Carlos Casares, quien se impuso de manera invicta tras sumar 6,5 puntos. Fue segundo, con 5,5 unidades, José María Daguer, de Bariloche y tercero, también con 5,5 puntos, Agustín Daniel Duarte, de Florencio Varela.

En cuanto a los premios especiales, en Mejor Dama: con 3,5 puntos, puesto 22: Milagros Torres Godoy (Quilmes), Mejor Sub 10: Agustín Daniel Duarte (Florencio Varela); Mejor Sub 12: Florencia Lamique (Olavarría); Mejor Sub 14: Guillermo Rodríguez (Daireaux); Mejor Sub 16: Milagros Torres Godoy (Quilmes); Mejor Sub 18: Guillermo Fernández (Madrid); Mejor Supra 50: Silvio Ryhr (Carlos Casares) y Mejor Supra 65: Roberto Ampudia (Santa Rosa).

Los locales

Por su parte se remarcó la presencia de los mejores posicionados de Salliqueló y Quenumá. Siendo el Mejor Salliquelense, con 4,5 puntos, en el Puesto N° 10: Luis Sánchez; y a él le siguieron: Nº 19 con 4 puntos: Luis Guevara; Nº 30 con 3 puntos: Lautaro Hernández;

32º con 3 puntos: Víctor Carrizo; 44º con 2 puntos: Mateo Biscardi; 46º con 1,5 puntos: Luciano Neyra; 48º con 1 punto: José Steimback (Quenumá) y 58º con 1 punto: Arai Steimback (Quenumá).

Desde la organización del torneo agradecieron a los participantes por sumarse al Torneo, y anunciaron que el próximo domingo se disputará una nueva edición bajo el mismo formato.