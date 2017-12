Nuevo espacio para la integración comunitaria

Con el tradicional corte de cintas encabezado por el intendente Miguel Fernández y vecinos de los barrios Parque y Evita-Centenario, se inauguró el sábado al atardecer el Centro de Integración Comunitaria (CIC) construido por la Municipalidad con recursos provenientes de la Provincia. Fue en el marco de una ceremonia cálida, con el acompañamiento de los vecinos y en la que no faltaron anécdotas e historias de ese sector de la ciudad.

El nuevo Centro de Integración Comunitaria consta de una superficie cubierta de 137 metros cuadrados de SUM, más 7,50 metros cuadrados de baños, otros 65 metros cuadrados de oficinas y aulas y 23 metros cuadrados de paso. En tanto, la obra se realizó por un convenio con la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.

Durante su discurso Fernández agradeció a la Provincia y al Club Barrio Alegre, y contó su “particularidad debilidad” por el barrio Evita-Centenario. “Porque aquí vivía una vecina que era paciente mía que siempre trabajaba por su barrio que recientemente nos dejó”, explicó.

También anunció que “se sumará el plan Fines y más clases de apoyo”, y que en poco tiempo se inaugurarán las ampliaciones del CAPS Ameghino y el proyecto productivo del barrio Los Robles. “Nosotros articulamos simplemente los intereses de la gente. En este esfuerzo mancomunado, hagan explotar esto, que resuelva las situaciones del barrio, que permita estar más cerca de los chicos”, sostuvo.

Algo de historia

Mario Alarcón, uno de los vecinos referentes del barrio dijo: “Para nosotros es importante esto porque siempre trabajamos cómodos y tranquilos pero de prestado, queremos seguir haciendo lo que hicimos siempre, que es acompañar al vecino”.

Además contó su historia de 34 años en la comisión barrial. “Nos empezamos a juntar con un grupo de vecinos que teníamos más o menos la misma edad, los mismos ideales y las mismas ganas”, recordó, y en este sentido destacó la relación con el ex intendente Barracchia para lograr la iluminación, cloacas, cordón, agua corriente y pavimento.

Mejoras

Mientras que Andrea Villa, otra vecina, también se dirigió a los presentes y remarcó todo lo que consiguió el barrio en el último tiempo. “Tenemos vereda, iluminación y monumento en la plaza Castelló, costa de Barrio Alegre iluminada, reductor de velocidad cerca de la escuela y el jardín, asfalto e iluminación sobre calle Lagos, cámaras de seguridad y pronto playón y cancha de tejo. Esto es producto de la participación colectiva y no individual”, sostuvo.

También la vecina agradeció a los chicos de Envión y dijo que este espacio “fue soñado como un símbolo de unión en el que todos somos parte y que crecerá de acuerdo a las necesidades de nuestros barrios, y que todos los vecinos tengan su lugar de contención no sólo los barrios Parque y Evita-Centenario sino también para los del Güemes, Los Robles, Uocra, ex Serenísima, y la comunidad educativa de la Escuela 46, Jardín 905, el jardín maternal y a todos los que no haya nombrado”, dijo.