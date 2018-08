Nuevo escenario para otra noche de Máximo Riesgo

Luego de varias ediciones Máximo Riesgo ha decidido cambiar de escenario. Nuevos aires, propuestas renovadas y la sede del Foot Ball Club Argentino como nuevo recinto para lo que será otra jornada de kickboxing en Trenque Lauquen. La Opinión dialogó con Mariano Luzzi, organizador de este mega evento deportivo que ya cumple su edición número 23 y para esto ha programado un show renovado. Sin dudas uno de los cambios más resonantes será el nuevo escenario, ya que de las habituales peleas realizadas en el gimnasio del Club Tres Llantas, durante varios años, ahora todo se muda hacia calle Belgrano, donde está ubicada la cancha de básquet del “Decano”. Sin dudas un lugar especial, un escenario que le impondrá otro marco al evento y para ello es que se han preparado para sorprender a los espectadores. A esto se le suman 13 peleas de kickboxing, varios debutantes, una pelea de semi-profesional con Maximiliano Bonello y el cierre a nivel profesional donde se dará la revancha entre Matías Groppa y Pedro Servetti.

n Al “Decano”

Cambiar de escenario no es fácil para un evento que ya se había consolidado en un lugar como Tres Llantas, pero la propuesta le interesó a Luzzi y su grupo de trabajo con el objetivo de renovar y brindar algo nuevo al millar de espectadores que cada edición de Máximo Riesgo siguen atentos los combates. La sede del FBC Argentino es un lugar especial, distinto, con otro ambiente y posibilidades. Luzzi explicó: “Argentino es un lugar que siempre me gustó y lo teníamos en mente, pero veníamos trabajando muy buen con el Club Tres Llantas. Se dio la posibilidad de que la comisión directiva me convocó para una reunión, hablamos y llegamos a un acuerdo”, sostuvo. Con nuevo espacio físico Luzzi y su equipo se preparan para presentar un show renovado “Argentino tiene una cancha de básquet grande y muy linda, el salón calefaccionado, el sector de arriba donde la gente podrá ver mucho mejor, la cantina tiene un acceso muy cómodo y veremos cómo haremos la entrada de los boxeadores al cuadrilátero”.

En Tres Llantas la pasarela elevada era un clásico, ya que los púgiles bajaban de un sector alto donde estaban ubicados los vestuarios, pero ahora los vestuarios en Argentino están abajo, por lo que desde la organización se piensa en renovar esta sección del show. Algo que no va a faltar será la iluminación, música, pantallas gigantes en alta definición con repeticiones en cámara lenta y una banda en vivo, el show está garantizado.

n Las peleas

Como es habitual Máximo Riesgo abrirá sus puertas a las 21 del viernes 14 de septiembre. Será una noche larga, con 13 peleas de kickboxing ya confirmadas, aunque a nivel amateur los cambios están a la orden del día. La velada tendrá de semi-fondo la presencia de Maximiliano Bonello, a nivel semi-profesional ante Pablo Gallo. “Es muy difícil encontrar un rival a nivel profesional para Bonello. Teníamos pensada otra pelea pero no se dio así que será Pablo Gallo” sostuvo Luzzi. De fondo el gran combate profesional entre Matías Groppa y Pedro Servetti. La revancha que Servetti estuvo esperando desde hace un año cuando en General Pico, Groppa se llevó el triunfo. Un combate de alto nivel.

La previa contará con seis jóvenes debutantes. “Hace ya uno dos años que estos chicos vienen entrenando muy bien, pero no tenían una edad justa para competir. Ahora ya están entre los 16 y 18 años y es una buena edad para subir al cuadrilátero” comentó Luzzi. A saber, Francisco Hernando recibirá, hasta 67 kilos, a Alexis Muñoz, de Bolívar; Agustín Romano contra Marcoantonio Paul, de América, hasta 60 kilos; Joaquín Santomingo frente a Roberto Leguizamón, de América, en peso libre; el “Negro” Venticinco regresa al ring ante Walter Rodríguez, de Pehuajó, hasta 68 kilos; Santiago Cenizo contra Jonatan Castillo, de América, hasta 75 kilos; Alejandro Ibáñez recibirá a Tomás Gómez, de América, hasta 59 kilos; Fabián Romano ante Lucas Desno, de Pehuajó, hasta 67 kilos; Juan Pablo Armano frente a Pablo Videla, de General Pico; Omar Alegre y Marcos Ellero iran por su tercera pelea, donde ya cada uno ganó y ahora “van por el bueno. Ellos saben que no ha habido un claro ganador”. Y Luego la presencia del “Pata” Acursio ante Facundo Gutiérrez, de Bolívar.