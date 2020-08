Nuevo cortocircuito entre Bianco y Juntos por el Cambio, ahora por un informe ante la Legislatura

Aunque no se vieron las caras, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, tuvo un nuevo round con la oposición de Juntos por el Cambio luego de brindar en el Legislatura el tercer informe sobre la emergencia sanitaria de la provincia.

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof fue al Senado acompañado por el ministro de Salud Daniel Gollan para brindar un informe a la comisión bicameral de seguimiento de la emergencia sanitaria, aprobada a principios de marzo tras la llegada del coronavirus al país.

Bianco y Gollan arribaron al Senado con un extenso paper en el que informaron las acciones desarrolladas por cada área de gobierno en el marco de la pandemia del Covid-19. En el recinto solo se encontraban el senador Francisco Durañona (presidente de la bicameral), y los titulares del Senado (la vice Verónica Magario) y Diputados (Federico Otermín). El resto de los legisladores lo seguía de forma remota.

Al finalizar el encuentro, Bianco dijo irse “un poco decepcionado con la oposición”, al sostener que “dijeron que iban a hacer preguntas y no lo hicieron. Lo pidieron y no sucedió. No sé si tenían cosas para preguntar”.

“A mi ya me aburren estas reuniones, son casi un monólogo. Yo conté lo que tenía que contar, pero me hubiese gustado que hagan alguna pregunta”, chicaneó el funcionario, quien se quejó porque “estamos siendo absolutamente flexibles con los métodos. Contestaremos cualquier pregunta por cualquier medio”.

Sin embargo, el senador Gabino Tapia responsabilizó al oficialismo por la falta de preguntas: “La mecánica de trabajo de esta comisión no cumple con el objeto para el cual fue creada, ya que se limita a realizar una ponencia sin posibilidad de intercambio y acceso a la información”, aseguró.

Irónicamente, Tapia coincidió con Bianco y calificó de “monólogo” la presentación del Ejecutivo, pero remarcó que en este caso se impidió la posibilidad de preguntar. “Se volvió a repetir un monólogo y relato, como hace 8 meses, de cuestiones no vinculadas con el seguimiento de las áreas declaradas en Emergencia”, sostuvo.

Desde Juntos por el Cambio se mostraron sorprendidos ante los dichos de Bianco, y afirmaron que antes de la reunión “se aclaró que si las preguntas no estaban incluidas en el informe que los ministros iban a exponer serían contestadas en un plazo de 10 días posterior a la reunión. Las preguntas fueron hechas en tiempo y forma”.

Exposición

Bianco y Gollan realizaron un repaso de las acciones desarrolladas por cada ministerio en el marco de la pandemia del coronavirus, y presentaron un informe de 500 páginas.

“Hemos evitado el colapso del sistema de salud y alejado los miedos que existían al comienzo de la pandemia respecto de que los médicos no iban a contar con insumos de protección, que se iba a caer en el desabastecimiento, que iba a haber saqueos, que habría estallidos sociales, etc. Nada de eso ha sucedido, gracias al trabajo y la inversión millonaria que realiza el gobierno provincial”, dijo el Jefe de Gabinete. (DIB)