Nueve asunciones para una nueva etapa legislativa en el HCD

Con una emotiva y fluida sesión, un recinto que pareció quedar chico para tanto público, un clima de abrazos, fotos familiares y aplausos, prestaron juramento el lunes a la noche los nueve concejales electos en octubre pasado, abriendo así una nueva etapa legislativa en el Concejo Deliberante.

Al mando del cuerpo de concejales seguirá, hasta el 2019, el contador Claudio Figal, quien, emocionado, al cierre de la sesión agradeció a sus pares la confianza y calificó como un honor presidir, por dos años más, el Concejo Deliberante, al que llamó “la casa de la Democracia”.

Al ser el concejal de mayor edad en reasumir, le tocó también presidir la sesión del lunes, jurar en primer término y tomarles luego el correspondiente juramento a los ocho concejales que debían dar también este paso. Cada uno, a su turno, posó la mano sobre las Constituciones Nacional y Provincial, y sobre el Nuevo Testamento, para decir “sí juro”.

En tanto, por ser mayoría, con un súper bloque de diez bancas, la sesión pareció un marco de festejo para el oficialismo; y gritos, silbidos de celebración y aplausos colmaron el recinto en cada una de las juras de Cambiemos.

n Autoridades

Participaron de la sesión el intendente municipal, Miguel Fernández, una buena parte de su gabinete de gestión, autoridades policiales y educativas, dirigentes de todos los partidos políticos, ex concejales que terminaron el lunes su mandato, y muchos familiares y amigos de quienes juraron. Mientras que como invitados especiales presenciaron la sesión el ex diputado provincial Abel Estévez -su hija Mónica juró como concejal- y el ex intendente Juan Carlos Font.

La votación que coronó a Claudio Figal como presidente del HCD terminó con 16 votos a su favor. Los dos concejales que integran el bloque de UNA (Una Nueva Alternativa) se votaron entre sí: Sebastián Solimano votó por Laura Angelini, y viceversa. Y esta posición la repitieron en las restantes elecciones de autoridades.

Por otro lado, la bancada de Cambiemos votó en forma dividida al vicepresidente 1º. La línea interna del radicalismo que encabeza el jefe comunal se inclinó por Esteban Vidal para ese cargo, mientras que el sector que lidera Claudio Figal lo hizo por el concejal de Unidad Ciudadana Martín Sotullo Lanz. Y este último fue electo con 10 votos a su favor. A su vez, la concejal de Cambiemos Marisol Basso cosechó una mayoría de 16 votos para el cargo de vicepresidente 2º. Y su par de Unidad Ciudadana Pablo Larrosa ocupará el cargo de secretario legislativo del Concejo, al obtener 10 votos a su favor, debiendo añadirse que aquí también el oficialismo votó en forma dividida, ya que el sector de Miguel Fernández se inclinó por Adriana Velázquez para ese cargo.

n El nuevo HCD

Hasta el 2021, ocuparán sus bancas los concejales Alberto Rodríguez Mera, Adriana Velázquez, Claudio Figal, Ana Mónica Lamaisón y el joven Francisco Recoulat (Cambiemos); Jorge Jordán y su prima, Mariel Jordán (1País); Mónica Estévez y Martín Sotullo Lanz (Unidad Ciudadana).

Ellos se suman a los concejales que tienen mandato hasta el 2019: Alfredo Zambiasio, Ricardo Paso, Marisol Basso, Esteban Vidal, Andrea Olivera Timo (Cambiemos), Laura Angelini, Sebastián Solimano (UNA), Pablo Larrosa y Federico Crowder (Unidad Ciudadana).

Y en el transcurso de esta semana, con las primeras reuniones, el nuevo Concejo resolverá si sesiona una vez más antes de fin de año, pues trascendió que podría haber una última sesión el viernes 22, pero dependerá de la decisión del Cuerpo y se fundamentará en base a los proyectos que necesiten ser ingresados para su tratamiento. Hay que tener en cuenta que a esta altura del año, los concejales esperan que el intendente envíe, de un momento a otro, el Presupuesto Municipal 2018.