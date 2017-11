Nuevamente no hubo programación en vivo por medidas de fuerza

De la misma forma en que ocurrió hace unos días, ayer la programación de Canal 12 de Trenque Lauquen no transmitió sus habituales noticieros locales en vivo debido a un nuevo paro de trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), que están reclamando mejoras salariales.

Nuevamente el paro se dio por 24 horas y con presencia en los lugares de trabajo, destacando Rolando Pagella, secretario general a nivel local del SATSAID, que las negociaciones han avanzado pero que todavía hay algunos puntos que no conforman al ámbito gremial. “Ofrecían un aumento del 20 por ciento y nosotros pedíamos un 29 más una suma fija de $15 mil, esto basado en los índices de inflación de octubre a diciembre del año pasado y de enero a octubre de este año, eso suma un 29%, de octubre de 2016 a octubre de 2017. La última reunión fue este lunes y ATA y CAPIT pasaron a ofrecer un 23 por ciento para el período 2017-18, un 11% ahora y un 12 en marzo, más una suma fija de 8 mil pesos, pero esa suma es en dos pagos de 4 mil para los canales de Buenos Aires, mientras que para el interior lo quieren dividir en cuatro pagos de 2 mil, en octubre, diciembre, abril y mayo. Y a su vez piden la apertura de convenio para renegociar. Pero el Sindicato no acepta dividir en cuatro pagos la suma fija para el interior y menos la apertura del convenio. Ahora se están negociando los salarios, no una apertura del convenio. Se está negociando otra cosa. No es que no vamos a negociar el convenio. Pero esto es una especie de presión. La apertura del convenio será seguramente para un futuro no muy lejano”, sintetizó Pagella.

N Buena expectativa

Con este panorama, la próxima reunión entre las partes será en el Ministerio de Trabajo, en Buenos Aires, el lunes 4 al mediodía, no siendo malas las expectativas de que se llegue a un acuerdo.

Por lo pronto, ayer pasó una nueva manifestación de reclamo de parte del personal afiliado al Sindicato local, unos 27 trabajadores técnicos (camarógrafos, sonidistas, etc.) de Canal 12 que si bien acudieron a sus puestos no operaron ningún elemento y por eso no se emitió la habitual programación en vivo de la Televisión Pública Regional, al igual que ocurrió en otros canales de aire de distintos puntos del país, no estando afectada la TV por cable, que negocia por paritarias en julio.