Nueva actuación del Ensamble Juvenil de Cuerdas en el teatro

Esta noche a las 21 el Ensamble Juvenil de Cuerdas realizará una nueva presentación en la sala del Teatro Español. En esta oportunidad, el grupo, que ya lleva casi dos años de trabajo ininterrumpido, compartirá escenario junto a los guitarristas Martín Díaz de Trenque Lauquen y Maximiliano Molina de Sierra de la Ventana. También, la artista Emilia Fhur participará de este encuentro tocando la viola.

Fernando Angulo, uno de los integrantes del Ensamble, dialogó con La Opinión y contó cómo será la presentación de hoy.

“En esta oportunidad vamos a presentarnos solos, la última vez nos habíamos presentado con el dúo Díaz-Ferri, una presentación que fue realmente un éxito, estuvo el teatro lleno con más de 200 personas”, contó.

Cabe recordar que, en aquella oportunidad, la actuación fue a beneficio de Lipolcc pero, en esta oportunidad, la recaudación será para solventar los gastos de un viaje que el Ensamble realizará a principios del año que viene a Sierra de la Ventana. “Uno de los guitarristas que participará como invitado este sábado, Maximiliano Molina, es de Sierra de la Ventana y va a tocar con Martín Díaz un concierto para dos guitarras. Y en febrero del año que viene vamos a viajar a Sierra de la Ventana para participar de un festival internacional de guitarras que va a tener presencia de músicos muy buenos de Argentina y también de afuera que van a venir a participar de este festival como músicos y como alumnos porque también es un seminario. Y nosotros vamos a hacer un número dentro de ese espectáculo junto con Martín y Maximiliano. Entonces lo recaudado en este concierto va a ser para solventar los gastos de ese viaje”.

n Historia

El Ensamble hoy está integrado por los músicos Lucía Corso y Fernando Angulo en violines, Emilce Olazábal en viola, Lucrecia Pereyra en chelo y Francisco Pagella en contrabajo. El grupo nació a fines del 2015 “por una inquietud nuestra de querer hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo siempre. Y también porque justo se dio una casualidad de que el cura párroco pidió presentar un grupo más reducido que no sea la orquesta que pudiera actuar en la Parroquia y ahí surgió la invitación para nosotros que aún no estábamos formados pero conformamos esta agrupación para tocar esa vez. Y gustó la propuesta y nos propusimos aprovechar todo este trabajo realizado para esa presentación para seguir proyectando fechas. Y desde ese momento hasta hoy no hemos parado. Siempre tratamos de ir renovando el repertorio para que la gente pueda escuchar algo distinto en cada presentación”.

Para todos quienes deseen ser parte de este acontecimiento deben saber que la entrada tiene un costo de $50 y que puede adquirirse en la propia boletería del Teatro Español.