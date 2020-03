Novedades en torno a operatorias bancarias

Hay inquietudes en plena cuarentena sobre qué deben hacer los clientes de bancos en lo que hace a ciertos trámites que solamente se venían haciendo de forma presencial en las sucursales, por ejemplo la renovación de algunos plazos fijos.

Ante la consulta de La Opinión, el gerente del Banco Nación en Trenque Lauquen, Orlando Del Carpio, explicó que “si es presencial no se puede hacer nada” y que “el Banco va a correr los vencimientos hasta el primer día que se habilite la operatoria”.

A esto, el directivo agregó que “los que hicieron el plazo fijo a través de cajero automático o home banking pueden seguir renovando o dejarlo disponible para después usar para extracción o transferencias”, añadiendo que “los límites de las tarjetas de débito fueron todos elevados”.

n Tarjeta de débito

Por otra parte también se explicó respecto a los jubilados que operan con el Banco Nación, cómo cobrarán y qué deben hacer si no tienen tarjeta de débito, destacándose que si un jubilado no tiene este plástico, lo puede pedir por la página web del Banco, y que para ello en dicha página (bna.com.ar) existe la posibilidad de completar una solicitud de contacto que solamente pide datos como nombre, apellido, número de documento, correo electrónico y número de teléfono.

El Banco Nación dispuso medidas especiales para el cobro de los haberes de los jubilados en medio del aislamiento social, en especial para aquellos que no han recibido la tarjeta de débito. Así otra opción para los jubilados que perciben sus haberes en el Nación y que aún no posean la tarjeta de débito correspondiente es solicitar la emisión de la misma llamando al Centro de Contacto al 0810-666-4444.