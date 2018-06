“Nosotros no queremos tener inconveniente con nadie, sólo queremos salir a trabajar”

Ayer por la mañana, un grupo de cazadores de liebres se manifestaron frente al Palacio Municipal con el fin de poder reunirse con el intendente municipal, Miguel Fernández, para solicitarse la habilitación correspondiente que le permita desarrollar esta actividad en el distrito sin ningún tipo de problemas.

El intendente los recibió en su despacho pasado el mediodía, escuchó su reclamo y les explicó cuál es la competencia de la comuna en este tema (Ver pág. 4).

Julio, uno de los cazadores que ayer se manifestaba en la puerta de la Municipalidad, explicó a este medio que “lo que ocurre es que durante 18 o 20 años hubo un permiso otorgado por la Municipalidad que consistía en poner un número en cada camioneta para salir a cazar desde el 1º de junio hasta fines de julio y hoy nos encontramos con que no nos quieren dar el permiso y no hay respuesta. Por eso pedimos hablar con el intendente”, señaló.

n 40 familias

Julio explicó que hoy son alrededor de 40 familias las implicadas en esta actividad. “En el partido de Trenque Lauquen hoy trabajan unas 12 camionetas que salen a cazar, cada camioneta lleva tres personas más además del dueño del móvil las cuales tienen su familia. Nosotros solamente pedimos salir tranquilos, que se vuelva a dar el número como se daba hasta el año pasado para no tener inconvenientes con patrulla rural ni con nadie”, dijo antes de señalar que “más de uno tenemos otro ingreso pero en este tiempo ese ingreso está frenado entonces uno busca este recurso de trabajo y hay gente que está parada, gente que viene de afuera, por ejemplo de La Pampa, a trabajar acá para aprovechar la temporada. Sinceramente no sabemos por qué ahora no nos dan el permiso”.

El cazador señaló que “estamos muy complicados porque ya pasaron 10 días desde que se habilitó la cacería y no nos ha atendido nadie. Nosotros lo único que queremos es que, si vamos a salir a la calle, que todo sea como se hizo siempre, que el móvil nos pare, nos pida que el arma esté en regla, el seguro del vehículo, la tarjeta, el carnet y lo habitual que siempre se ha pedido. Y que nos permitan andar tranquilos. Porque nosotros no queremos tener conflicto con nadie, sólo queremos salir a trabajar”.

Asimismo, señaló que “vamos a seguir manifestándonos porque se siguen pasando los días. Y son sólo son dos meses, no es todo el año. Y nosotros queremos que el intendente pueda solucionarnos este problema”, dijo para luego indicar que no se descartan nuevas manifestaciones de no alcanzar una respuesta.

n Reunión

Luego de la reunión mantenida con el intendente comunal en horas de la tarde, este medio volvió a comunicarse con este cazador quien contó cuál es el balance que ellos realizaron de la reunión mantenida con el mandatario comunal. “Se reunieron los dos barraqueros con el intendente, en un primer momento nos pusimos contentos porque el intendente nos dijo que la Municipalidad nos va a entregar el permiso de caza pero nos encontramos con que la policía no nos deja cazar en la calle y de esa manera estamos igual que antes. ¿Para qué vamos sacar ese permiso, tener todo en regla, el arma, el vehículo, trabajar bien sin molestar a nadie cuando, en cualquier momento, corremos el riesgo de nos saquen todo? ¿Por qué otros años sí podíamos y ahora no?”, se preguntó.

Por último, agregó que “lo ideal sería poder juntar los dos barraqueros con el intendente y el jefe de la patrulla rural. Queremos que nos pare el móvil, nos pida todo y poder trabajar, como hicieron siempre. Y si hay alguno que no cumple con todo esto o que cazan algún animal que no sea una liebre que sea infraccionado, sacarle las cosas, que hagan lo que tengan que hacer”.