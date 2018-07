“Nosotros necesitamos responder a las necesidades de la gente”

“Es un día realmente importante, como todos los que vivimos cuando inauguramos una obra. Lo importante no es la obra, sino lo que venimos trabajando y haciendo en beneficio de la gente. Somos un poco tercos y sabemos a dónde queremos llegar”, inició su discurso Fernández.

“Cuando iniciamos esta gestión, dijimos que este iba a ser el lugar del centro oncológico y de un crecimiento futuro del hospital y la guardia, que estaba proyectada en principio en esta esquina. Consideramos que debía estar justamente en la esquina contraria mediante un trabajo técnico realizado por un departamento de arquitectura sanitaria”, dijo.

El Jefe Comunal recordó que se empezó a trabajar con los fondos de Infraestructura de provincia, luego de presentar un proyecto de Oncología. “Por allí vamos a pasar para inaugurar la ampliación, que es la planta alta. Este sector no tiene una visibilidad asistencial pero es fundamental para organizar procesos internos que hacen al mantenimiento del interior del hospital”.

RESIDENCIA

En su discurso, recordó que hace dos años la comuna inició un trabajo en conjunto con la provincia en relación con las residencias. “El año pasado tuvimos una primera camada de médicos generalistas. Este año se replicó con la incorporación de dos residentes de pediatría. Queríamos un lugar para desarrollar las actividades de docencia y vamos a inaugurar un auditorio médico”, sostuvo Fernández y agregó que “esto nos va a permitir mejorar en la eficiencia de gestión de los recursos. Acá no hay magia, esto no se hace con voluntad, sino con ganas, planificación y recursos económicos”.

En cuanto a las acciones de gobierno en el área de salud de estos años de gestión, Fernández enumeró:

• Equipamientos:

– Equipo automático para hacer hemocultivo

– Equipos para el Laboratorio de Medicamentos

– Nueva planta de oxígeno.

– Anticipó que en un mes, aproximadamente, estará inaugurada la nueva sala de tomografía del centro, se sumará un equipo para química clínica y se inaugurará la digitalización del área de imágenes con la donación del 50% de Lipolcc.

– Se adquirió una ambulancia y la Cooperativa de Electricidad donó el equipamiento interno.

• Infraestructura:

– Ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria Ameghino (11 millones de pesos)

– Ampliación del Centro de Rehabilitación y la nueva guardia del hospital, obras que están en marcha.

• Recursos humanos:

– Se reincorporaron 320 empleados repartidos en tres partes casi iguales: médicos, equipos de apoyo y enfermeras.

– Se recategorizaron 130 agentes municipales

– Se regularizó la carga horaria a 120 trabajadores, para salir del formato de horas extras.

PARA LA GENTE

“Nos faltan recursos humanos y los tenemos que hacer nosotros. Este esquema de trabajo con tanta gente, nos obliga a pensar en los procesos internos para lograr cantidad y calidad”, dijo Fernández.

En ese sentido señaló que “nosotros trabajamos para la gente, no para inaugurar obras. Trascendemos las elecciones. Inauguramos obras antes, pero venimos inaugurando muchas después de las elecciones. No nos guía un interés mezquino de ganar un voto. Lo que necesitamos es responder a la necesidad de la gente. Es un trabajo mancomunado de Nación, Provincia, Municipio y vecinos”.

En el discurso mostró su amuleto, que lo acompaña durante su trabajo diario en el despacho diario, una cadena a la que comparó con Trenque Lauquen: “es una cadena de eslabones, cerrada y unida. Si nosotros perseveramos esta cadena, Trenque Lauquen va a estar tranquila”.