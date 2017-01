“Nos sorprendió la cantidad de equipos”

Mientras Sergio Barbas, director de Deportes, seguía bajando la bandera a cuadros a cada uno de los deportistas que finalizaban la fecha del Triatlón Seis Ciudades disputada el sábado, dialogábamos con él y nos decía que “salió un día esperado, con el clima y la gente, y sorprendió la cantidad de equipos que hubo, más del doble que el año pasado”.

Sin dudas este triatlón corrido en Trenque Lauquen marcó un éxito deportivo para la cartera que maneja el funcionario. Pero todavía queda mucho por hacer y mejorar. La inscripción se hizo lenta, la carrera terminó mucho más tarde, con una entrega de premios por arriba de las 21 horas y se dijo que esos cambios van a estar presentes en la próxima cita. Aunque entre los aciertos estuvo el de “pensar a lo grande”. Para esta edición se organizó una competencia con Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, agentes de Tránsito y más de 20 personas del área de Deportes ayudando en lo netamente organizativo y la seguridad. El tránsito de las bicis por Ruta Nº 33 siempre es un punto conflictivo y allí es donde se acertó. “En los controles apuntamos siempre a mucho, quizás si no hubiésemos tenido este número de atletas parecería mucho tener tantos controles, pero siempre hay que pensar en grande. Quizás si no lo hubiésemos hecho y nos encontrábamos con este número de competidores terminábamos teniendo algún problema”, dijo Barbas.

Y la buena respuesta de los deportistas se debe a que este tipo de competencias es más llamativo que las realizadas en pileta. Es así que en la laguna Cuero de Zorro hubo unos 70 nadadores, y todos de muy buen nivel. “Esto de la regionalización está dando sus frutos, vino gente de Pehuajó y General Villegas a pesar de no estar dentro de lo que es el Seis Ciudades”, enfatizó el entrevistado.

n Otro tría

Además Barbas explicó que posiblemente el 12 de febrero haya otro triatlón en la ciudad, pero por fuera del campeonato. “Salliqueló cambió su fecha para fines de febrero, así que nos queda ese 12 picando para hacer un tría”, adelantó.

En tanto, frente a los atletas, en la entrega de premios, explicó: “Mejoraremos el tema de la inscripción, la haremos vía e-mail y seguro que vamos a largar antes para que no se nos haga tan tarde”.

Así en los próximos días seguramente tendremos más novedades.